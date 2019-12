vor 35 Min.

Starke Ergebnisse für den Nachwuchs

Räumten in Rosenheim viele Pokale ab und holten viele neue persönliche Bestzeiten (von links): Gabriel Pyka, Hannah Söllner, Xenia Trauter und Romy Scherer von der Schwimmabteilung des TSV Schwabmünchen.

Schwabmünchner Talente sind in Rosenheim erfolgreich und sammeln Medaillen

Schwabmünchen Beim diesjährigen Freilinger & Geislinger-Cup in Rosenheim belohnten sich alle vier teilnehmenden Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Schwabmünchen mit mindestens einer Medaille. Bei 21 Starts erreichten die Schwabmünchener ganze 19 neue persönliche Bestzeiten.

Für Hannah Söllner (Jahrgang 2008) gab es am Ende des erfolgreichen Wettkampfs sogar noch einen Pokal über die Rückenwertung (50, 100 und 200 Meter Rücken), drei erste Plätze und ebenso erzielte sie viele neue persönlichen Bestleistungen.

Gabriel Pyka (2006) verfehlte den Pokalsieg über die Freistilwertung denkbar knapp, aber ein erster Platz in der offenen Wertung über 200 Meter Lagen und der zweite Rang über 1500 Meter in der offenen Wertung sowie lauter neue Bestzeiten belegten einen ausgezeichneten Wettkampf.

Auch Romy Scherer (2008) glänzte mit durchweg neuen Bestzeiten, einem dritten Rang über 50 Meter Brust, in der Gesamtwertung Brust belegte sie schließlich den 4. Rang.

Xenia Trauter (2010) wurde in der Pokalwertung zusammen mit Jahrgang 2008, 2009 und 2010 gewertet, was für die junge Schwimmerin in diesem Jahr ein Nachteil bedeutete. Im Jahrgang 2010 wäre sie aber nicht zu schlagen gewesen, fünf neue Bestzeiten sprechen für eine fantastische Form der talentierten Sportlerin.

