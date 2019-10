vor 5 Min.

Starker Auftakt für Schwabmünchen

Die Kreisliga-Herren der „Satellites“ starten mit zwei Siegen in die neue Saison

Besser konnte der Saisonauftakt der Kreisliga-Herren der Schwabmünchner Volleyballer (Herren II) fast gar nicht laufen. Vor heimischer Kulisse konnte die Truppe vom Trainergespann Peter Braun und Marco Wank beide Spiele gewinnen und sich an die Spitze der Tabelle setzen.

In der ersten Partie gegen den TV Mering begannen die Gastgeber in der Westhalle der Leonhard-Wagner-Schulen äußerst nervös. Letztendlich gab man den ersten Satz aufgrund einer hohen Eigenfehlerquote mit 18:25 relativ deutlich ab. Ab Durchgang zwei entwickelte sich dann aber ein Match auf Augenhöhe. Und das fachkundige Publikum bestätigte zudem, dass es sich hierbei um eine durchaus höherklassige Partie handelte als Kreisliganiveau. Die Menkinger behielten hierbei mit 25:19 die Oberhand in Satz zwei. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste das Match offen gestalten, dennoch ging auch dieser Durchgang mit 25:22 an die Gastgeber. Auch im vierten Satz war die Partie hochklassig und die Satellites setzten sich am Ende mit 25:22 durch und gewannen mit 3:1.

Zweiter Tagesgegner war das Team aus Nesselwang. Die Allgäuer erwiesen sich als unkonventioneller Gegner, mit dem die Braun-Sechs so ihre Mühe hatte. Zumindest im ersten Satz konnten die Gäste immer wieder punkten und die Menkinger entschieden ihn erst beim 29:27. Die Gegenwehr war bei 25:22 und 25:17 in den beiden folgenden Durchgängen dann nicht mehr so gravierend und so rangiert das zweite Schwabmünchner Herrenteam nach Spieltag eins an der Tabellenspitze der Kreisliga Süd.

Auch das Team Herren III hatte ihr erstes Saisonspiel. Die Satellites Youngsters mussten beim SSV Bobingen ran. Mit 0:3 verloren sie diese Partie leider klar, konnten dennoch ein paar positive Erkenntnisse mit in ihr zweites Tagesmatch nehmen. Hier stand die zweite Meringer Mannschaft am Netz gegenüber. Im ersten Durchgang behielten die Satellites die Oberhand und gewannen mit 25:23. Satz zwei ging mit 25:20 ebenso an die Menkinger, ehe sich Mering mit 25:15 und 25:20 zurück kämpfte und in den Tiebreak rettete. Hier war dann ein ausgeglichenes Spiel zu beobachten, das Mering am Ende mit 15:13 für sich entscheiden konnte. Dennoch darf sich das dritte Herrenteam des TSV Schwabmünchen über einen Punktgewinn freuen. Die starke Leistung in den ersten beiden Sätzen machen Mut auf mehr bei den kommenden Spieltagen.

