vor 47 Min.

Starker Auftritt in Duisburg

Die Sportschule Chon-Ji holt zwei deutsche Meistertitel

Fünf Sportlerinnen und Sportler der Sportschule Chon-Ji Schwabmünchen konnten sich heuer für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in Duisburg qualifizieren. Erstmals wurden fortgeschrittene Farbgurte zur Meisterschaft zugelassen. Somit konnten auch die Jugendlichen Elisa Schuster und Julia Sauer sowie die Erwachsenen Margarethe Ringler und Keyhan Afkhami teilnehmen. 295 Sportler aus 41 Vereinen traten im Formenlauf sowie im Kampf und Bruchtest zu den Titelkämpfen an.

Julia Sauer und Elisa Schuster schieden im Formenlauf in den Vorrunden aus. Keyhan Afkhami konnte sich bis ins Finale durchsetzen und wurde denkbar knapp deutscher Vizemeister. Margarethe Ringler dominierte jedoch auch im Finale und wurde deutsche Meisterin, ebenso wie ihre Teamkollegin Saskia Blätz.

Im Kampf mussten sich unsere drei qualifizierten Kämpfer Julia Sauer, Keyhan Afkhami sowie Margarethe Ringler dem höheren Niveau ihrer Gegner jedoch in den Vorrunden geschlagen geben.

„Im Formenlauf können wir gut mithalten. Im Kampf merkt man eine rapide Leistungssteigerung der Teilnehmer, da viele der Kämpfer auch in der WAKO – dem Weltverband des Kickboxens – sehr viel Erfahrungen sammeln. Hier werden wir in Zukunft etwas nachlegen“, so Teamcoach und Schulleiter Guido Blätz.

Mit dem guten 17. Platz von 41 Vereinen lag die Sportschule Schwabmünchen vor allen übrigen bayerischen Vereinen und schließt damit die Wettkampfsaison 2019 ab. (SZ)

