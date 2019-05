00:02 Uhr

Starker Nachwuchs

Tolle Rennen in Königsbrunn

Spannende Rennen lieferten sich Kids bis Heranwachsende im Alter von sieben bis 21 Jahren beim MAC Königsbrunn Rahmen des zweiten Laufes zum Schwabenpokal 2019 im Kart-Slalom.

Gestartet wurde morgens mit den Jüngsten, den Sieben- bis Neunjährigen. Hier hatte so mancher im Trainingslauf ein Problem, sich in dem vom MAC gestellten Parcours zurechtzufinden. Manch einer hatte sich einfach verfahren und benötigte Hilfe durch die Streckenposten, um wieder auf die Strecke zurückzufinden.

Eine gute Stunde nach dem ersten Start stand die Siegerin in der Klasse 1 fest, Destiny Djalog vom MAC stand zum ersten Mal oben auf dem Siegertreppchen. Ihr zur Seite stand, mit vier Sekunden Rückstand, Ben Schrepfer vom RT Königsbrunn auf dem 2. Platz. Auch in der nächsthöheren Klasse beanspruchte der MAC einen Platz auf dem Siegerpodest. Julia Wetzenbacher schaffte es zwar nicht ganz nach oben und musste den ersten Platz an Annika Spielberger vom MSC Schrobenhausen abgeben. In der Klasse der Zwölf- und Dreizehnjährigen hat der MAC Königsbrunn keinen Starter, die beiden ersten Plätze gingen hier an Leon Ehleider und Mino Saumer, beide MSC Schrobenhausen.

In der Klasse 4 lieferten sich Florian Weiß vom MAC und Katharina Spielberger spannende Einzelkämpfe. Florian ließ nicht locker und entschied den Zweikampf mit 16 Hundertstel Sekunden für sich.

In der Klasse 5, den 16- bis 18- Jährigen, lieferten sich der MAC und die Familie Spielberger aus Schrobenhausen den nächsten Kampf. Auch hier entschied Justin König das Rennen für sich und den MAC, und verwies Sarah auf Rang zwei. Zuletzt starteten noch drei Heranwachsende in der Klasse 6. Hier entschieden Manolito Pyrkosch und Carmen Schwab, beide RT Königsbrunn, das Rennen für sich und verwiesen Rene König auf Rang 3.

Zum Schluss ließ es sich Moderator Thomas Schmid, selbst begeisterter Motorsportler und ehemaliger Kart-Trainer vom MAC, nicht nehmen, eine Runde mit dem Kart zu drehen und zugleich den Parcours zu kommentieren. (SZ)

