20:16 Uhr

Startet Schwabmünchen im Derby durch?

Die Partie zwischen Königsbrunn und Schwabmünchen feiert in der Bezirksoberliga Premiere. Beide Teams sind derzeit nicht frei von Sorgen. Das wird wird Spannung in der Willi-Oppenländer-Halle sorgen

Königsbrunn/ Schwabmünchen Am letzten Spieltag der Bezirksoberliga vor der Weihnachtspause ist noch einmal Derby-Zeit. Nach einer nicht nur gefühlten Ewigkeit kommt es am Samstagabend wieder einmal zum Aufeinandertreffen der Top-Männerteams aus Königsbrunn und Schwabmünchen. Anpfiff in der Willi-Oppenländer-Halle ist um 20 Uhr.

Anfang des Jahrtausends trennten sich die bis dahin eng verknüpften Wege der beiden Lokalrivalen und während für den TSV Schwabmünchen die tollen Jahre in der Landesliga begannen, verschwand der damalige TSV Königsbrunn fast in der Bedeutungslosigkeit. Spätestens mit Gründung des BHC hat der Handballsport in der Brunnenstadt in den letzten Jahren allerdings erfreulicherweise wieder deutlich Fahrt aufgenommen und gerade sinnbildlich dafür steht die Entwicklung des Männerhandballs. Der zwischenzeitlich auch mit Rückschlägen verbundene Durchmarsch in die Bezirksoberliga ist fest mit Coach Michael Hiermeier verbunden, der sein Team in den vergangenen Spielzeiten mit viel Engagement und Enthusiasmus weiterentwickelt hat und nun die Früchte dieser Arbeit ernten darf.

Mit aktuell 7:11 Punkten ist der BHC im hinteren Mittelfeld platziert, könnte aber mit etwas Glück deutlich besser da stehen. In den Duellen gegen die beiden Liga-Spitzenteams aus Haunstetten und Göggingen unterlagen die Königsbrunner nur hauchdünn und haderten danach zurecht mit dem Handballschicksal, das dem Aufsteiger hier sicher nicht gewogen war.

Für das Derby muss Coach Hiermeier auf Alex Grobe und Mario Tschierse verzichten, hinter anderen Akteuren steht noch ein zumindest kleines Fragezeichen. Dennoch sind die BHC-Männer fraglos extrem motiviert, diese „Derby-Premiere“ für sich zu entscheiden.

Natürlich sollte die Lokalrivalität auch für die Schwabmünchner Erste ein großer Anreiz sein, andererseits muss sich die Mannschaft von Florian Pfänder und Malte Knoke nach einer bisher doch eher enttäuschend verlaufenen Saison erst einmal wieder neu orientieren.

Auch wenn in den vergangenen Spielzeiten mit einem Titelgewinn der ganz große Erfolg ausblieb, so gehörte die Gelb-Blauen immer zur Liga-Spitze. Diesem Anspruch laufen die Schwabmünchner in dieser Spielzeit doch mehr oder weniger deutlich hinterher, vier Niederlage nach neun Spieltagen sind sicher nicht zufriedenstellend.

Der Zug im Titelkampf ist allerspätestens nach der Heimniederlage gegen den TSV Göggingen abgefahren und jetzt heißt es für Reichenberger, Scholz & Co. etwas für das eigene Selbstverständnis und auch den eigenen tollen Anhang zu machen.

Auch die Schwabmünchner müssen mit Christian Boppel und Lorenz Merbold auf zwei Stammkräfte verzichten und so scheinen bei neutraler Betrachtung die Chancen im Derby vor dem Anpfiff recht gleich verteilt. „Der BHC verfügt über eine extrem schnelle und gefährliche Mannschaft mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Trotz der momentan nicht einfachen Lage kann es einfach nur unser Anspruch sein, zwei Punkte aus der Oppenländer-Halle mit nach Hause zu nehmen.“, gibt Malte Knoke die Linie für den Samstagabend vor. (hüb)

