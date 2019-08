01.08.2019

TSV Bobingen will mehr Siegeswillen zeigen

Nach der Auftaktniederlage ist nun der Aufsteiger Stöttwang zu Gast beim TSV Bobingen.

Ein aufregendes Spiel sahen am vergangenen Wochenende nicht nur die Zuschauer in Kaufering. Auch Johannes Fuhrmann, vor der Saison aus dem Bobinger Nachwuchs zur ersten Mannschaft gestoßen konnte der Partie trotz Niederlage etwas abgewinnen. „Nach anfänglicher Aufregung, habe ich, denke ich, ganz gut reingefunden und auch versucht die neue Position bestmöglich auszufüllen.“

Fuhrmann hatte in der vergangenen A-Jugendsaison noch als Innenverteidiger agiert, stand am Wochenende allerdings als rechter Verteidiger in der Startelf. „Das war im Vergleich zur Jugend viel intensiver, schneller und in allen Belangen viel schwerer.“ Dafür erledigte er seine Aufgabe über weite Phasen sehr gut. Lediglich beim zweiten Gegentreffer konnte man ihm, wie vielen Teamkollegen eine Mitschuld zurechnen.

„Konzentration 90 Minuten hochhalten“

Wie überhaupt die Bobinger sich über weite Strecken der Partie als das bessere Team sahen und hauptsächlich an der eigenen Chancenverwertung scheiterten. In diesem Punkt zeigten sich die Bobinger unter der Woche beim 9:2-Sieg im Kreispokal gegen den FSV Wehringen deutlich verbessert. Johannes Fuhrmann kam dabei nicht zum Einsatz. Ob es für ihn auch am Wochenende gegen den SV Stöttwang für die Startelf reicht, wird sich zeigen. Fuhrmann geht umso ehrgeiziger in die nächste Partie: „Wir müssen die Konzentration nicht nur 75, sondern 90 Minuten hochhalten“, erklärte er. „Nur wenn wir noch mehr Siegeswille zeigen, können wir gegen Stöttwang etwas Zählbares holen.“

Dass die Aufsteiger aus dem Ostallgäu gutes Bezirksliganiveau besitzen, zeigten sie bei der knappen 2:3 Auftaktniederlage gegen die TG Viktoria Augsburg, die im Vorjahr immerhin als Tabellensiebter abschloss. Erst ein später und umstrittener Foulelfmeter brachte den Sieg für die Gäste aus Augsburg. Angetrieben von Spielertrainer Marco Schmitt wusste Stöttwang schon in der Kreisliga Allgäu Süd zu überzeugen. Auf den letzten Metern fingen die Rot-Weißen noch den Kontrahenten aus Betzigau ab und qualifizierten sich als direkter Aufsteiger für die Bezirksliga. Trotzdem dürfte es für den Aufsteiger in erster Linie darum gehen in der neuen Spielklasse Fuß zu fassen.

Fuß fassen, will auch Fuhrmann. „Ich will mich selbst natürlich fußballerisch weiterentwickeln und so gut es geht für mein Team und den Verein einbringen. Unser Ziel muss sein, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“ Drei Punkte am Samstag (15:30 Uhr, Sportzentrum an der Höchsterstraße) wären dabei zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. (SZ)

