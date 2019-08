12:28 Uhr

TSV Bobingen will seine weiße Weste beibehalten

Sebastian Jeschek (am Ball) möchte mit seinem Team im vierten Heimspiel der Saison den vierten Sieg einfahren. Am Samstag erwarten die Bobinger Bad Grönenbach.

Drei Heimspiele, drei Siege – so lautet die Bilanz des TSV Bobingen. Das soll auch gegen Bad Grönenbach so weiter gehen. Was Mittelfeldmann Sebastian Jeschek optimistisch stimmt

Bobingen Nach der Niederlage in Haunstetten wollen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bobingen auf eigenem Platz ihre weiße Weste behalten, wenn es am Samstag um 15.30 Uhr gegen Bad Grönenbach geht. Drei Heimspiele hatten die Bobinger, und dreimal gingen sie als Sieger vom Platz.

Dass Haunstetten die Bobinger eiskalt bestrafte, da waren sich nach dem Spiel alle Bobinger einig. Außenverteidiger Simon Schlotterer zog so bereits kurz nach dem Spiel Bilanz und Sebastian Jeschek pflichtet ihm auch mit ein paar Tagen Abstand bei: „Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe verloren. Da hat man wieder gesehen, dass in dieser Liga fast immer Nuancen entscheiden.“

Der Allrounder kam bereits auf vier unterschiedlichen Positionen zum Einsatz – vom Innenverteidiger bis zum Zehner – und bewies gerade gegen den TSV Haunstetten auch Qualitäten im Abschluss. „Am wohlsten fühle ich mich immer noch auf der Sechs. Das ist für mich auch die wichtigste Position mit dem größten Einfluss auf das Spiel. Allerdings hab ich auch mit anderen Positionen kein Problem. Ich spiele da, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann“, erklärt er diplomatisch.

Jeschek erwartet ein knappes Spiel

Der Bobinger Dauerbrenner erwartet auch im Heimspiel gegen Bad Grönenbach wieder eine knappe Angelegenheit. „Diesmal wollen wir aber unbedingt gewinnen und unsere weiße Weste zuhause behalten“, erklärt Jeschek, der sich der Aufgabe bewusst ist. „Da kommt ein sehr starker Gegner, der nach schwächerem Start so langsam ins Rollen kommt.“ Dieses Rollen geriet allerdings unter der Woche ins Stocken. Der FC Heimertingen fügte den Grönenbachern eine schmerzliche Niederlage im Nachholspiel zu. Die Unterallgäuer, von einigen als Mitfavorit gehandelt, stehen mit sieben Punkten aus sechs Spielen nicht wie erwartet da. Die Mannschaft von Trainer Edgar Weiler wird also einiges daran setzen, den August zu einem versöhnlichen Ende zu bringen, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Diesen Anschluss könnte auch Bobingen halten, zumal sich die Personalsituation so langsam entspannt. Sebastian Jeschek jedenfalls ist positiv angetan vom Bobinger Kader. „Die Mischung in der Mannschaft gerade ist super. Die vielen jungen Spieler sind alle sehr lernwillig. Ich versuche natürlich mit meiner Erfahrung gerne weiterzuhelfen. Am Ende ist auch egal ob jung oder alt, entscheid ist die Qualität und die ist zweifellos vorhanden.“ (SZ)

