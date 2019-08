11:21 Uhr

TSV Schwabmünchen will sein Spiel durchziehen

Der TSV Schwabmünchen erwartet am Freitag den FC Ingolstadt II. Warum der Gegner trotz eines Mittelfeldplatzes aus der Regionalliga absteigen musste.

Von Vanessa Bäumel

Nach dem glücklichen Derbysieg gegen Schwaben Augsburg erwartet den TSV Schwabmünchen am Freitag der Zwangsabsteiger FC Ingolstadt II. Die von Schiedsrichter Felix Brandstätter geleitete Partie, beginnt um 18 Uhr in der Augusta-Massivhaus-Arena in Schwabmünchen.

Der FC Ingolstadt II hat letzte Saison unter Ex-Schwabmünchen-Coach Tobias Strobl noch in der Regionalliga gekickt und war im soliden Mittelfeld etabliert. Mit dem Abstieg der ersten Mannschaft in die dritte Liga folgte dann der Zwangsabstieg für die „kleinen Schanzer“ in die Bayernliga. Nun steht das Team von Alexander Reifschneider mit bisher zehn erreichten Zählern auf dem sechsten Tabellenrang. In ihrem letzten Spiel konnten sie gegen die zweite Mannschaft von 1860 München einen 3:2-Sieg verbuchen. Auch in der Liste der besten Torschützen in der Bayernliga ist der FCI II vertreten: Offensivmann Philipp Herrmann konnte bereits sechs Tore für sein Team erzielen.

Maiolo: Ingolstadt hat eine ganz neue Mannschaft

TSV-Coach Paolo Maiolo zum Gegner vom Freitag: „Ingolstadt hat eine ganz neue Mannschaft, welche ich nicht so gut kenne. Es wird uns aber mit Sicherheit eine gut ausgebildete Mannschaft erwarten, mit jungen und vor allem schnellen Spielern.“

Trotz der guten Qualität der Ingolstädter möchte Paolo Maiolo das Spiel mit seiner Mannschaft „auf jeden Fall gewinnen“. Um dies zu erreichen, wollen die Schwabmünchner das Spiel machen: „Wir selbst wollen unser druckvolles und schnelles Spiel durchziehen, dafür muss unsere Defensive auch wieder das zeigen, was sie vor dem Spiel gegen Schwaben immer geboten hat“, so TSV-Coach Maiolo.

Verzichten muss der Schwabmünchner Coach auf Fahad Barakzaie, der ein Turnier für die deutsche Bahn-Nationalmannschaft spielt. Auch der Einsatz von Tim Uhde und des erst kürzlich aus der verletzungsbedingten Pause zurückgekehrten Fatlum Talla ist fraglich.

Für den TSV Schwabmünchen verläuft die Saison bisher sehr gut. Die Schwabmünchner mischen in der Bayernliga oben mit, und zu Hause sind die Menkinger noch ungeschlagen. Insgesamt mussten die Schwarz-Weißen erst einmal in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen. Ähnlich wie der FC Ingolstadt II geht auch der TSV Schwabmünchen mit einem Sieg im Rücken in die Partie am Freitag.

Themen Folgen