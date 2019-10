vor 38 Min.

Türkgücü Königsbrunn will die weiße Weste wahren

Königsbrunns Torwart René Bissinger hielt seinen Kasten bisher in jedem Heimspiel sauber.

Auf den SV Türkgücü Königsbrunn wartet am Feiertag gegen den TSV Babenhausen eine lösbare Aufgabe.

Von Hieronymus Schneider

Der Auftakt der englischen Woche in der Bezirksliga ist dem SV Türkgücü Königsbrunn mit dem 2:0-Auswärtssieg in Bad Grönenbach gut gelungen. Nun kommen zwei Heimspiele hintereinander, in denen der zweite Tabellenplatz gefestigt werden soll.

Das Verfolgerfeld hinter dem mit vier Punkten Vorsprung etwas enteilten Tabellenführer TV Erkheim ist dicht gedrängt. Punktgleich mit dem SV Türkgücü liegen der BSK Olympia Neugablonz und der SV Cosmos Aystetten auf den Plätzen zwei und vier, wobei Neugablonz nur aufgrund des direkten Vergleichs vor den Königsbrunnern steht. Türkgücü hat die bessere Tordifferenz gegenüber den beiden Konkurrenten um Platz zwei. Am Feiertagsspieltag haben alle drei Teams Heimrecht. Türkgücü hat mit dem TSV Babenhausen die scheinbar leichteste Aufgabe, während Neugablonz mit dem TSV Bobingen einen Sieger des Wochenendes und Aystetten mit dem TV Bad Grönenbach einen weiteren Verfolger erwartet.

Am Sonntag kommt es dann zum direkten Duell des SV Türkgücü Königsbrunn mit dem Landesligaabsteiger Cosmos Aystetten. Und da mischt ja auch noch der FC Thalhofen im Kampf um die vorderen Plätze mit. Den einen Punkt Rückstand auf das vor ihnen liegende Trio könnten die Ostallgäuer am Donnerstag beim TSV Neusäß und am Sonntag im Derby gegen die Neugablonzer durchaus wettmachen.

Aufstellung bei Türkgücü Königsbrunn: Gibt es Überraschungen

Mit welcher Aufstellung der selbst verletzte Spielertrainer Burak Tok sein Türkgücü-Team gegen Babenhausen beginnen lässt, wird wohl bis zum Anpfiff sein Geheimnis bleiben. Auch in Bad Grönenbach wartete er mit einigen Überraschungen auf. Cemal Mutlu blieb nach seiner Urlaubspause noch auf der Ersatzbank und musste bis zur 84. Minute auf seinen Einsatz warten. Die Regie im Mittelfeld überließ der Trainer seinem Kapitän Erdinc Kaygisiz zusammen mit Oguzhan Karaduman und Cemal Nam.

Im Sturm setzte er auf die Doppelspitze Egor Keller und Murat Civek, weil Mehmet Vural urlaubsbedingt fehlte und Kerem Cakin leicht verletzt war. Keller und Civek harmonierten prächtig und erzielten je ein Tor zum 2:0-Sieg.

Die Abwehr mit Serkan Demharter und Solomon Olaitan im Zentrum, sowie René Hauck und Emre Cevik auf den Außenbahnen ließ erneut kein Gegentor zu. Zudem ist Torwart René Bissinger ein Garant dafür, dass Türkgücü mit nur fünf Gegentoren die wenigsten der ganzen Liga aufweist.

Zuhause gab es in dieser Saison noch gar kein Gegentor und das soll auch gegen den TSV Babenhausen so bleiben. Mit Sem Michel, Tolga Özkan und Kaan Dogan, die in Bad Grönenbach zu Teilzeiteinsätzen kamen und einer sehr stark besetzten Auswechselbank hat Burak Tok noch genügend Varianten im Ärmel.

Beim TSV Babenhausen sieht die Lage dagegen nicht so rosig aus. Nach zwei 1:4-Pleiten in Bad Grönenbach und zuletzt daheim gegen den FC Heimertingen ist das Team von Trainer Bernhard Scherer auf den Abstiegsplatz 14 zurückgefallen. Die deutliche Heimniederlage und die Leistung vom Sonntag geben zu wenig Hoffnung Anlass. Unterschätzen sollten die Königsbrunner diesen angeschlagenen Gegner aber nicht, denn er ist auf Punkte angewiesen. Im Vorjahr tat sich Türkgücü als Neuling beim Auftaktspiel mit 0:0 gegen die Fuggermärktler schwer und steckte auswärts mit 0:1 eine Niederlage ein.

Das Spiel findet am Donnerstag, 3. Oktober um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter der Partie ist Christian Erhart vom TSV Sulzberg.

Themen folgen