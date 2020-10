vor 18 Min.

Türkgücü hat jetzt auch ein Frauen-Team

Die Damen des SV Türkgücü Königsbrunn spielen ab Oktober in der Kreisklasse Augsburg Süd mit

Von Hieronymus Schneider

Das ist ein Novum unter den Fußballvereinen, die sich in ihrem Namen als türkisch bezeichnen. Zumindest in unserer Region hat bisher kein „türkischer“ Verein ein Frauenteam gemeldet. Aber der SV Türkgücü Königsbrunn geht nun diesen Weg. Das Team besteht fast komplett aus Spielerinnen, die noch vor der Winterpause vom FC Königsbrunn zum neuen Verein wechselten.

Trotz Vereinswechsel war es jedoch ein holpriger Weg bis zum langersehnten Spielauftakt. Nach einer halbjährlichen Sperrzeit und der darauffolgenden Corona-Pandemie mussten die Frauen auch noch zusätzlich einige Vereinswechsel einzelner Spielerinnen verkraften. Aber der harte Kern blieb und konnte sich mit Unterstützung des neuen Vereins verstärken. Nach der langersehnten Erlaubnis durch die Bayerische Staatsregierung legten die Königsbrunnerinnen los. Betreut wird das Team in der Kreisklasse Augsburg Süd von einem neuen Trainer-Trio geführt von Chef-Trainer Zafer Dagci sowie den Co-Trainern Erol Aktas und Erhan Özer.

Das neue Team des SV Türkgücü nimmt nun in der Kreisklasse Augsburg Süd den Platz des FC Königsbrunn ein, der sich nach dem ersten Spieltag der Saison 2019/21 zurückgezogen hat. Das neue Königsbrunner Team startet bei null Punkten und die Ergebnisse werden in der Tabelle nicht gewertet. „Wir wollen diese Rückrunde zur Konsolidierung nutzen und in der neuen Saison oben mitspielen und möglichst bald aufsteigen“, gibt Spielführerin Fabienne Herd das Ziel vor. Ihr erstes Spiel sollten die Türkgücü-Damen am Samstag, 3. Oktober, gegen Langenneufnach berstreiten, doch kurzfristig wurde die Partie auf Wunsch des Gegners abgesagt. Vier Spiele stehen noch im Oktober an und dann wird die Saison an drei Spieltagen vom 10. bis 25. April 2021 beendet.

