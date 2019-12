vor 53 Min.

Türkischer Supermarkt wechselt den Standort

Der Göl Supermarkt ist von der Schwabenstraße an die Haunstetter Straße 103 gezogen. Am Eröffnungstag präsentieren sich die Eigentümer in den neuen Räumen: (von links) die Eltern Hüseyin und Elif Gözlügöl mit den Söhnen Resit und Salman. Mehmet Gözlügöl, der neue Geschäftsführer, fehlt auf dem Foto.

Der Göl Supermarkt ist jetzt in der Haunstetter Straße in Königsbrunn zu finden. Warum das Geschäft umziehen musste.

Von Hermann Schmid

Zwei Tage und Nächte haben fast alle im Team durchgearbeitet. Auch das beleuchtete Ladenschild über dem Eingang, das der Sturm am Wochenende beschädigt hatte, wurde noch rechtzeitig erneuert. So konnte sich am Donnerstag der Göl Supermarkt an seinem neuen Standort in der Haunstetter Straße 103 tipptop präsentieren. Nun ist für Familie Gözlügöl die lange Zeit der Unsicherheit und des Übergangs vorbei. Vor einem Jahr hatten sie für ihren Laden in der Schwabenstraße, neben der Stadtbücherei, die Kündigung erhalten. Anfang November sind sie ausgezogen. Die Königsbrunner Leimer & Beutelrock Wohnbau GmbH errichtet dort eine große Wohnanlage. Abbruch und Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange.

Seit 2007 hatten die beiden Brüder Gözlügöl dort ihren Supermarkt betrieben. Nun hoffen sie, dass sie am neuen Standort– dem Wohn- und Geschäftshaus, in dem vor Jahren die Firma Anzenhofer präsent war – mit größerer Fläche ebenso erfolgreich sein werden. Sie haben jetzt 500 Quadratmeter zur Verfügung, plus 200 Quadratmeter Lagerräume, zudem Parkplätze im Hof. Mit der neuen Ladeneinrichtung können sie alle Ecken ausnutzen und alles in Regalen präsentieren, erläutert Salman Gözlügöl. Die Theke für Fleisch, Fisch und Feinkost ist jetzt auch deutlich länger, 13 statt zuvor sieben Meter.

Unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Vorlieben

Der Kundenstamm umfasst verschiedene Nationalitäten. Familie Gözlügöl kennt die verschiedenen Vorlieben. Kunden, die aus dem Balkan kommen, erwarten zum Beispiel Suppen, Soßen oder auch Süßigkeiten speziell aus diesen Ländern. Ebenso legen Menschen aus arabischen Ländern großen Wert auf Grundnahrungsmittel, Gewürze und Süßigkeiten aus ihrer Heimat. Für sie kaufen die Brüder Gözlügöl bei einem arabischen Großhändler ein. Zum Teil zeigen ihm Kunden mit Handyfotos, welche Waren sie gerne kaufen würden. Und wenn sie verfügbar sind, dann macht das durch Mundpropaganda schnell die Runde, hat Salman Gözlügöl festgestellt.

Mit dem Standortwechsel hat er die Geschäftsführung an seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Mehmet abgegeben, arbeitet jedoch weiter in Königsbrunn und in der Filiale in Pfersee mit, ebenso wie der jüngste Bruder Resit. Der Göl Supermarkt wird auch weiterhin ein Familienbetrieb bleiben, mit leicht vergrößertem Mitarbeiterstamm am neuen Standort.

An der Schwabenstraße 45 erinnert nur noch ein Aufkleber an einem Ladenfenster an den Supermarkt. In wenigen Tagen wird auch das Vergangenheit sein. Während das Wohn- und Geschäftshaus Etage für Etage abgetragen wird, sind auf dem früheren Garagenhof im Osten schon die Tiefgarage und Erdgeschossmauern entstanden. Insgesamt 28 Wohneinheiten lassen Nadine und Georg Leimer dort bauen, mit zwei bis vier Zimmern, zudem über der dritten Etage drei Penthouse-Wohnungen.

Das größte Bauprojekt in Königsbrunn

Es ist wohl aktuell das größte Wohnbauprojekt in der Brunnenstadt. Fußbodenheizung und kontrollierte Wohnraumlüftung sind dabei Standard. Bis zum Herbst sollen die ersten bezugsfertig sein. Obwohl sie mit der Vermarktung noch gar nicht begonnen haben, gehen schon Anfragen ein, berichtet Georg Leimer. Schon die ersten Anzeichen der Baustelle haben Mietinteressenten auf den Plan gerufen. Auch auf Facebook werde bereits über das Projekt diskutiert, hat er bemerkt.

Bei der Vorbereitung des Neubaus hat man festgestellt, dass ein 2,50 Meter breiter Streifen des Gehwegs in diesem Abschnitt auf dem Privatgrund liegt. Die Eigentümer haben sich mit der Stadt geeinigt, dass ihn die Kommune so lange nutzen kann, wie sie schräg gegenüber die Mittelschule betreibt. Die soll in etwa zehn Jahren komplett an die Römerallee verlegt werden. Wenn dann deren Areal auf der Westseite der Schwabenstraße neu bebaut und gestaltet wird, fällt der Streifen an das Ehepaar Leimer zurück. Dann werden die kleinen Gärten dort noch etwas größer werden.

