vor 35 Min.

Überzeugender Bobinger Saisonstart

Immer wieder konnten sich die Bobinger Handballer (am Ball Lukas Huber) gegen Ichenhausen durchsetzen. Am Ende gab es einen klaren 35:26-Erfolg im Auftaktspiel.

Der TSV Bobingen zeigt eine starke Leistung und besiegt Ichenhausen mit 35:26. Wie das Spiel lief.

Der Saisonstart ist geglückt: Mit 35:26 besiegten die Bobinger Handballer in eigener Halle das Team aus Ichenhausen.

Bobingens Coach Stadlmair gab eine klare Marschroute vor: hohes Tempo und knallharte Abwehr. Das setzten seine Spieler vor allem zu Beginn des ersten Durchgangs sehr gut um um. Die Hausherren konnten sich schnell auf 9:4 absetzen. Der starke Spielmacher Jonas Stadlmair führte das Team nach vorne, und so erzielte man viele schnelle Tore über die bärenstarken Außen Tobias Müller und Thomas Pillmayr. In der ersten Halbzeit konnte vor allem die starke Abwehr brillieren, aber auch im Tor war Bobingen gut aufgestellt. Der 18-jährige Keeper Tobias Lenz zeigte eine sehr starke Partie und konnte unter anderem zwei Siebenmeter entschärfen. Mit einem klaren 15:10 ging es in die Pause.

Perfekter Start in Halbzeit zwei

Trainer Mario Stadlmair machte seinen Spielern in der Halbzeit klar, dass die Leistung in Halbzeit zwei nochmals gesteigert werden muss, um zwei Punkte mitzunehmen. Und die Singoldstädter kamen perfekt aus der Kabine. Schnell konnte man den Vorsprung auf 21:11 erhöhen. Die Partie nahm noch einmal kurz Fahrt auf, als Ichenhausen auf 16:22 verkürzen konnte. Doch mit einigen starken Paraden von Keeper Lenz und einem tollen Tempospiel seiner Vorderleute konnte Bobingen einen klaren 35:26-Sieg herausspielen.

„Wir haben heute eine klasse Teamleistung von meiner Mannschaft gesehen. Jeder, der auf dem Feld stand, hat alles für die Mannschaft Team gegeben und vor allem die Stimmung neben Feld war grandios. Genauso habe ich mit den Saisonstart gewünscht, und so kann es gerne auch weitergehen. Das ist genau die Einstellung, dei wir brauchen“, sagte Trainer Mario Stadlmair nach der Partie. Für Bobingen steht erst mal eine dreiwöchige Pause an, bevor die Saison in Kissing am 12. Oktober weitergeht.

TSV Bobingen Lenz, Hausdorf (Tor); Müller T. (9), Pillmayr (9/4), Huber (4), Stadlmair J. (4), Muliyanto (3), Müller M. (3), Obele (2), Hafner (1), Hermann, Kraus, Arlt, Winkler

