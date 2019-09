vor 20 Min.

Untermeitingen bezwingt Pokalschreck

Mit diesem Schuss ließ Stefan Sailer (schwarzes Trikot) dem Reinhartshauser Torwart keine Chance und leitete so den Untermeitinger Sieg ein.

Für den SV Reinhartshausen ist in der vierten Runde Endstation. Die Bezirksligisten setzen sich klar durch. Das Viertelfinale bringt spannende Duelle

Von Hieronymus Schneider

Nun sind es nur noch drei Vereine aus dem Landkreis-Süden, die in die fünfte Runde des Fußball-Toto-Pokals auf Kreisebene einziehen. Aber das war auch die maximale Ausbeute in der vierten Runde, denn dass im Südderby zwischen dem SV Reinhartshausen und dem SV Untermeitingen einer ausscheidet, war von vornherein klar. Die beiden Bezirksligisten TSV Bobingen und SV Türkgücü Königsbrunn setzten sich klar gegen ihre Gegner aus der Kreisliga in Anhausen und Horgau durch.

In Reinhartshausen waren die Erwartungen auf einen vierten Erfolg gegen einen Kreisklassisten hochgesteckt. Das Team in Gelb-Blau begann die Partie auch ohne ihren verletzten Spielertrainer Sebastian Spreitzer sehr dynamisch. Dennis Biber zielte nach Balleroberung knapp am Tor vorbei, und Patrick Biber prüfte erstmals den Untermeitinger Torwart Sebastian Steidle. Nach 20 Minuten lief Christoph Eierle auf das Tor zu und Steidle zog die Notbremse mit einer Grätsche. Den fälligen Elfer verwandelte Eierle selbst zur umjubelten Führung.

Die Reinhartshauser verteidigten ihren Strafraum schon ab der Mittellinie und hielten die Stürmer des SVU lange Zeit von ihrem Tor fern. Der quirlige Linksaußen Maximilian Eder war der Erste, der den SVR-Keeper Jonas Mayr mit einem Torschuss prüfte. Nach einer halben Stunde riss Nicolai Petereit mit einer Flanke die Abwehr der Platzherren auseinander und Stefan Sailer traf aus halblinker Position zum 1:1- Ausgleich flach in die Torecke. Bis zur Halbzeit eroberten sich die Gäste zwar noch drei Ecken in Serie, doch die klareren Torchancen hatten die Reinhartshauser durch Eierle und Julian Strynadiuk per Kopfball.

Auch in der zweiten Halbzeit erwies sich der A-Klassist als durchaus ebenbürtig, lange stand das Spiel bei Torchancen auf beiden Seiten auf des Messers Schneide. In der 70. Minute kam der Untermeitinger Markus Mack nach einem Abwehrversuch erneut zum Schuss und traf zum 1:2 für die Gäste in die lange Ecke. Die Vorentscheidung verhinderte wenig später SVR-Keeper Mayr durch eine Fußabwehr gegen den Untermeitinger Stürmer Sailer. Als fünf Minuten vor dem Ende Untermeitingen wegen der Gelb-Roten Karte gegen Fabian Sander dezimiert wurde, warfen die Reinhartshauser noch einmal alles nach vorne. Den möglichen Ausgleich durch einen Kopfball von Felix Idel verhinderte SVU-Keeper Sebastian Steidle mit einer Glanzparade.

Die Entscheidung für die Untermeitinger fiel dann durch einen von Maximilian Dempf an Dominik Sandner verursachten Foulelfmeter, den der SVU-Spielertrainer selbst zum 1:3 verwandelte.

Der TSV Bobingen ging in der Partie beim SSV Anhausen durch zwei Treffer von Florian Gebert schon früh in Führung. Den Anschlusstreffer durch Michael Duda machten sich die Anhauser durch ein Eigentor wieder selbst zunichte.

Nach der Pause ließen die Bobinger den erneuten Anschlusstreffer zum 2:3 zu und machten sich damit selbst das Leben schwer. Mit seinem dritten Treffer läutete Florian Gebert aber die Schlussphase ein, in der sich der TSV mit zwei weiteren Toren verdient mit 2:6 durchsetzte.

Auch der SV Türkgücü Königsbrunn kam zu einem kaum gefährdeten Sieg beim Kreisligatabellenführer FC Horgau. Die 2:0-Führung in der ersten Halbzeit drückte die Überlegenheit nur annähernd aus. Eine Unaufmerksamkeit nach Wiederanpfiff führte aber zum Anschlusstreffer der Horgauer. Trotz deutlich mehr Ballbesitz dauerte es bis zur 88. Minute, bis der eingewechselte Kaan Dogan bei seinem Comeback den 3:1-Sieg festigte. Das Viertelfinale findet am kommenden Mittwoch statt.

SpVgg Westheim – TSV Neusäß 0:1

TSV Kriegshaber – TSV Friedberg 0:1

TSV Dasing – Kissinger SC 0:2

Jonshofen-Bergh. – TSV Pöttmes 1:3

TSV Mühlhaus. – TSV Täfertingen 0:2

FC Horgau – SV Türkgücü Königsbrunn 1:3 (0:2). – Tore 0:1 Hauck (13.), 0:2 Cevik (41.), 1:2 Vögele (50.), 1:3 Dogan (88.).

SV Reinhartshausen – SV Untermeitingen 1:3 (1:1). – Tore 1:0 Eierle (20./Foulelfmeter), 1:1 Sailer (30.), 1:2 Mack (70.), 1:3 Sandner (88./Foulelfmeter). – Gelb-Rot Fabian Sander (85.).

SSV Anhausen – TSV Bobingen 2:6 (1:2). – Tore 0:1 Gebert (11.), 0:2 Gebert (13.), 1:2 Duda (31.), 1:3 Eigentor Hoffmann (50.), 2:3 Baier (55.), 2:4 Gebert (78.), 2:5 Prestel (82.), 2:6 Zedelmeier (89.).

TSV Täfertingen – TSV Neusäß

Kissinger SC – Türkgücü Königsbrunn

SV Untermeitingen – TSV Bobingen

TSV Pöttmes – TSV Friedberg

