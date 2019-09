vor 10 Min.

Untermeitingen ist nur noch Außenseiter

Beim SVU steigt das Derby gegen den TSV Bobingen. Türkgücü Königsbrunn muss in Kissing antreten

Von Hieronymus Schneider

Im Toto-Pokal auf Kreisebene steht am Mittwoch die fünfte Runde und damit das Viertelfinale an. Unter den verbliebenen Vereinen sind noch drei aus dem Landkreissüden. Zwei davon treffen mit dem Kreisklassisten SV Untermeitingen und dem Bezirksligateam des TSV Bobingen aufeinander.

Die Untermeitinger, die in der vierten Runde vor einer Woche den letzten A-Klassen-Verein SV Reinhartshausen aus dem Rennen geworfen haben, schlüpfen von der Favoriten- in die Außenseiterrolle. Denn nun sind sie der unterklassigste Verein unter den letzten Acht. Deshalb haben sie auch Heimrecht gegen den Bezirksligisten TSV Bobingen. Beide Teams wollen ihre Negativerlebnisse aus dem Punktspielsonntag vergessen machen. Der SV Untermeitingen verlor beim SSV Margertshausen mit 0:2 und die Bobinger gingen im Bezirksligaderby beim SV Türkgücü Königsbrunn mit 0:4 recht deutlich unter.

Die Königsbrunner haben mit dem Kissinger SC den Gegner erwischt, gegen den sie im Vorjahr im Viertelfinale nach Elfmeterschießen aus dem Pokal geflogen sind. In der Liga waren sie dagegen zweimal gegen Kissing erfolgreich und am Ende musste der KSC in die Kreisliga absteigen. Dort sind die Kissinger mit sechs Punkten aus vier Spielen mittelmäßig gestartet. Am Sonntag haben sie beim TSV Dinkelscherben mit 4:7 verloren, nachdem sie in der 70. Minute noch mit 4:3 geführt hatten. Der SV Türkgücü zeigte sich dagegen beim 4:0 über den TSV Bobingen in blendender Form und reist als Favorit an.

In den anderen beiden Partien trifft der Kreisligaaufsteiger TSV Täfertingen auf den Bezirksligaaufsteiger TSV Neusäß und der TSV Pöttmes aus der Kreisliga Augsburg Ost auf den frisch gebackenen Bezirksligisten TSV 1862 Friedberg. Die Pöttmeser stehen nach drei Siegen auf dem dritten Platz und auch die Friedberger haben sich mit dem zehnten Platz gut in die höhere Klasse eingefunden.

Die Viertelfinalpaarungen am Mittwoch im Überblick

SV Untermeitingen - TSV Bobingen

Kissinger SC - SV Türkgücü Königsbrunn

TSV Täfertingen - TSV Neusäß (Spielbeginn jeweils um 17.45 Uhr),

TSV Pöttmes - TSV 1862 Friedberg (Spielbeginn um 18 Uhr.).

Die vier Sieger aus diesen Spielen können im Toto-Pokal überwintern, denn das Halbfinale wird erst am 1. April und das Finale am 1. Mai 2020 ausgetragen.

Themen Folgen