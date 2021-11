Anfängliche Startschwierigkeiten

Kleinaitinger Damen gewinnen und stehen jetzt auf Platz zwei der Regionalliga

Am vergangenen Sonntag gewannen die Damen des FC Kleinaitingen ungefährdet mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) gegen den WWK VCO München.

Dabei standen die Vorzeichen durch die neuen 2G-Regelungen erst einmal schlecht, da das Team auf zwei Stammkräfte verzichten und das Spiel mit einem minimalen Kader von acht Spielerinnen bestreiten musste. Somit startete man mit einer leicht veränderten Aufstellung in den ersten Satz, welcher trotz einiger Startschwierigkeiten mit 25:19 gewonnen wurde. Zuspielerin Krissi Schaffner konnte mit starken Aufschlägen punkten und durch ein sicheres Zuspiel vor allem auf die Außenangreifer Anni Salesch und Antonia Meyer die stark kämpfenden Frauen des Talenteteams immer wieder unter Druck setzen.

In den folgenden beiden Sätzen ließ man dann nichts mehr anbrennen. Auf allen Positionen wurde das Spiel sicherer, Brini Buddrus konnte in der Abwehr viele Bälle vom Boden kratzen und Sandra Thomalla punktete immer wieder mit starken Einbeiner-Angriffen über Kopf. Zwei wirksame Aufschlagserien im zweiten und dritten Satz von Luisa Nowotny sowie das nötige Selbstvertrauen in den vorgetragenen Angriffskombinationen führten zu zwei deutlichen Satzgewinnen (25:17, 25:13). Mit nun elf Punkten aus vier Spielen steht Kleinaitingen in der Tabelle auf einem sehr komfortablen und absolut unerwarteten zweiten Platz und hat sich mit dem ebenfalls ungeschlagenen TSV TB München (15 Punkte aus fünf Spielen) und TB/ASV Regenstauf (zehn Punkte aus vier Spielen) bereits ein wenig absetzen können. (SZ)

Für den FCK: Brini Buddrus, Diana Kexel, Franziska Kexel, Nicole Mayr, Antonia Meyer, Anni Salesch, Krissi Schaffner, Sandra Thomalla