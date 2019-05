00:02 Uhr

Von Jumping Fitness bis Tipps zum Tapen

Was es beim Aktionstag des Bayerischen Landes-Sportverbands in Schwabmünchen aufzufrischen und an Neuem zu erfahren gab

Es wuselte nur so in den drei Hans-Nebauer-Sporthallen. Da wird getanzt, geturnt, Gymnastik gemacht, gesprungen, getaped und und und: Es ist Spezial-Aktionstag des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) in Schwabmünchen. Die über 120 Übungsleiter aus ganz Schwaben und darüber hinaus besserten dort ihre Kenntnisse auf und lernen viel dazu wie neue Techniken, neue Geräte und neue Trends.

Wer beim BLSV-Aktionstag durch den Eingangsbereich der Hans-Nebauer Hallen in Schwabmünchen ging, der war gleich mittendrin. Denn dort war nicht nur die Kommandozentrale, sondern auch der Aufenthaltsraum, der Aushang für die 16 Arbeitskreise und vor allem der Kommunikationsort für alle, die sich gerne über ihre neuen Kenntnisse austauschen wollten. Mittendrin Cheforganisatorin Loni Becht vom TSV Schwabmünchen, stellvertretende Bezirksvorsitzende und Bezirksfrauenvertreterin. Das soll aber nicht heißen, dass an dem BLSV-Lehrgang nur Frauen teilnahmen, im Gegenteil: „Diesmal waren mehr Männer dabei als jemals zuvor“, so Becht.

Sie hatte für den Spezial-Aktionstag wieder ein umfangreiches, interessantes und hochwertiges Programm zusammengestellt. Das Angebot in den drei Hallen und Klassenzimmern reichte von so bekannten Dingen wie Yoga, Stretching oder Pilates über Faszien-, Spezialrückentraining und Latin Power Dance bis zu Neuigkeiten wie Life Kinetik, Jumping Fitness und zum Tanz- und Fitnessworkout Dancit.

An neuen Geräten hatte Becht diesmal Flex-Tubes mitgebracht. „Die sind ähnlich wie Therabänder, nur besser zu handhaben“, so die erfahrene Übungsleiterin, die auch erzählte: „Gymnastik und Gesundheitsangebote sind im Moment groß im Trend. Besonders nachgefragt werden derzeit stark auspowernde Aktivitäten, Tanz in vielen Formen und vor allem auch Balance-Übungen.“ Zu all dem bot Musiker Theo Bachschmid von ihm selbst verfasste und aufgenommene CDs an (Hit-Gym plus Entspannung: www.hit-gym-music.de). Besonderes Interesse fanden auch die Kurse zum Tapen von Physiotherapeut und Osteopath Fabian Bösler sowie zur Defi-Nutzung. Das einzige Angebot, das ausfallen musste, war Out-Door-Kneipen und Walken, da das Wetter dafür zu schlecht war.

Am Ende dieses besonderen Tages mit vielen Lerninhalten gab es eine kleine Abschluss-Show. Mit Staunen erlebten die erfahrenen Übungsleiter aller Altersstufen, die den Tag unter anderem für ihre Lizenzverlängerung nutzten, wie faszinierend Gymnastik auf Minitrampolinen sein kann. Vor allem Spaß hatten sie an der Vorführung der jungen Turner am Kasten und Boden, geleitet von Karin Stuhler vom TSV Schwabmünchen. TSV-Vorsitzender Reinhold Weiher lobte die Aktivitäten des Tages und vor allem Loni Becht, die im Verband und beim TSV immer wieder neue Akzente setze. BLSV-Kreisvorsitzender Dieter Greiner bot den 200 Vereinen und 75000 Mitgliedern die Hilfe durch den BLSV in allen Fragen an: „Für uns sind gut ausgebildete Übungsleiter absolut unerlässlich. Dafür sind unter anderem solche Veranstaltungen dringend nötig.“

Mit einem gemeinsamen Essen und spannenden Gesprächen endete ein Tag, von dem die rund 120 Teilnehmer viel neues Wissen mit nach Hause in ihre Vereine nahmen. (rr-)

