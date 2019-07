vor 19 Min.

Vor dem Tor muss es besser werden

Schwabmünchen empfängt heute den Aufsteiger Türkspor Augsburg. Warum der Trainer Paolo Maiolo ein Luxusproblem hat

Von Christian Kruppe

Zwei Spiele, vier Punkte - eigentlich liest sich die Startbilanz der Schwabmünchner Bayernligafußballer nicht schlecht. Mit den Ergebnissen ist Trainer Paolo Maiolo auch durchaus zufrieden, vor allem nach dem Erfolg am Sonntag in Donaustauf. Die da gezeigte Leistung beeindruckte auch den Gegner. Doch das ist Vergangenheit. Heute Abend ab 18.30 Uhr werden gegen Türkspor Augsburg die Karten neu gemischt.

Die haben auch einen kleinen Vorteil, wie Maiolo weiß: „Die hatten am Samstag ein Heimspiel, wir mussten am Sonntag die weite Fahrt nach Donaustauf machen.“ Somit hat der Aufsteiger einen Tag mehr Pause und keine „Buskilometer“ in den Knochen. Dafür dürfte die Stimmung in Schwabmünchen besser sein.

Denn während der TSV vier Punkte auf der Habenseite hat, sind die Augsburger bislang leer ausgegangen. Trotzdem warnt Maiolo davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: „Türkspor hat einige gute Einzelspieler. Zudem werden die alles daran setzen, endlich zu punkten“, schätzt er ein. „Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Die Zielsetzung für Schwabmünchen ist klar. „Zu Hause wollen wir gewinnen“, verdeutlicht Maiolo.

Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht, denn Tim Uhdes Rot-Sperre ist abgelaufen und der Rest des Kaders ist fit. So stehen Maiolo 17 oder 18 Spieler zur Verfügung „Das ist schon ein Luxusproblem“, stellt er lachend fest. In der Tat macht dies den TSV unberechenbar, weil sich so eine neue taktische Flexibilität ergibt. Dies hat sich schon beim Heimauftakt gegen Landsberg gezeigt, als Maik Uhde immer weiter nach vorne rutschen konnte, weil die Optionen auf der Bank dies zuließen, ohne den Defensivverbund zu sehr zu schwächen.

Doch neben dem Luxusproblem eines fitten Kaders haben die Schwarz-Weißen noch ein echtes Problemfeld: die Chancenverwertung. Schon gegen Landsberg wäre mehr drin gewesen, hätten die Schwabmünchner ihre Gelegenheiten effektiver ausgenützt.

Und auch in Donaustauf war es einzig die unzureichende Trefferquote, die eine frühere Entscheidung und wohl auch einen deutlicheren Sieg verhinderte. In Maiolos Augen helfen da nur zwei Dinge: „Training und mehr Überzeugung.“

Im Training treffen seine Jungs schon richtig gut. Aber im Spiel hapert es. „Wir dürfen vor dem Tor nicht schlampig sein, sondern müssen da mit Überzeugung agieren“, fordert der Trainer von seinen Offensivkräften. Klappt dies, so dürfte ein Erfolg beim Derby zu Hause kein Problem sein.

