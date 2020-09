vor 34 Min.

Vorhang auf für eine spannende Saison

Dank Corona überstanden die Schwabmünchner Frauen die vergangene Saison ohne Abstieg. Jetzt denken sie sogar über den Aufstieg nach

Vorhang auf! Passend zum Feiertag am 3. Oktober feiern auch die Handballer des TSV Schwabmünchen ihr so sehnlichst erwartetes Punktspiel-Comeback in der Hans-Nebauer-Sporthalle. Zur mit großer Spannung erwarteten Saisoneröffnung sind die Landesligafrauen am Samstag ab 20 Uhr Gastgeber für den TSV Herrsching.

Als im März die laufende Spielzeit 19/20 so unvermittelt und vorzeitig endete, wurde schon bald klar, dass diese Konstellation für die Schwabmünchner Frauen so etwas wie Glück im Unglück war. Die ausgesetzte Abstiegsregelung bedeutete für die Gelb-Blauen den sportlich zu diesem Zeitpunkt nur noch schwer zu erreichenden Klassenerhalt und so war der Weg offen, um das ehrgeizige Projekt im Frauen- und Mädchenbereich auch in Bayerns zweithöchster Liga fortzusetzen.

Mit einer mutigen Spielphilosophie und deutlich erhöhtem Trainingsaufwand will das neue Trainerteam Lars Lammich und Claudia Weiher das Frauenteam zunächst in der Landesliga etablieren, um mittelfristig mithilfe des so erfolgreichen weiblichen Jugendbereichs an der Beletage des bayerischen Frauen-Handballs anzuklopfen.

Lars Lammich hat in den vergangenen Jahren intensiv am Aufbau des, mittlerweile bayernweit anerkannten, weiblichen Leistungsbereichs gefeilt und mit der weiblichen C-Jugend im letzten Jahr den ersten bayerischen Meistertitel nach Schwabmünchen geholt. Claudia Weiher kümmerte sich zuletzt um das weibliche Junior-Team und war vorher ebenfalls viele Jahre im Mädchenbereich des Vereins tätig. Ergänzt wird das Trainerteam durch die bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich arbeitende Torwarttrainerin Claudia Pribil.

Trotz der hygienetechnisch schwierigen Rahmenbedingungen absolvierte die Mannschaft eine ebenso lange wie hochintensive und top-organisierte Vorbereitung. Die neue Spielphilosophie mit einer offensiven Abwehrausrichtung und konsequent forciertem Tempospiel verlangt absolute Fitness und den bedingungslosen Einsatz aller Spielerinnen. Dass der eingeschlagene Weg funktionieren kann, haben die Trainingsspiele gegen höherklassige Gegner bewiesen, in denen die Gelb-Blauen bereits sehr gute Ansätze zeigten.

Die enge Verzahnung mit der erfolgreichen Jugend manifestiert sich auch im noch einmal deutlich verjüngten Kader, in dem mit Patricia Haslauer, Anja Müller, Leonie Spatschek und Laetizia Michael gleich vier Spielerinnen aus der Bayernliga B-Jugend stehen. Mit Lisa Hinkofer ist eine sehr wertvolle Spielerin nach einem Jahr in München wieder in ihre Heimat zurückgekehrt und mit Neuzugang Theresa Reuther gelang den Verantwortlichen nach der schweren Verletzung der eigentlich gesetzten 16-jährigen Torhüterin Conny Haslauer ein weiterer wichtiger Transfer.

Mit dem TSV Herrsching stellt sich am Samstagabend ein aus der letzten Saison bekannter Gegner vor, der allerdings viele neue Gesichter in seinen Reihen hat. Gerade die Verpflichtung von Landesliga-Torschützenkönigin Celine Würdinger unterstreicht die ehrgeizigen Ziele der Truppe vom Ammersee.

So treffen zwei Teams in der Hans-Nebauer-Halle aufeinander, die beide gegenüber dem Vorjahr den Blick weiter nach oben richten. Es ist lediglich der erste Spieltag einer mit 28 Partien extrem langen Saison, ein Fingerzeig für die kommenden Wochen ist aber auf jeden Fall zu erwarten. „Wir gehen optimistisch an den Start und wollen mit einem ersten Heimsieg die Grundlage für eine erfolgreiche Spielzeit legen“, gibt Coach Lammich die Richtung für Samstagabend vor.

Leider kann das Spiel aus den bekannten Einschränkungen nur vor einer kleinen Kulisse von 72 Zuschauern stattfinden. Anmeldungen zum Besuch der Heimspiele der ersten Frauen- und Männermannschaft sind bis auf Weiteres nur online möglich. Alle Anhänger des TSV können sich auf www.handball-schwabmuenchen.de über den Ablauf und die Verfügbarkeit von Plätzen informieren. (hüb)

