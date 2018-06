vor 40 Min.

Walkertshofen scheitert knapp nach großem Kampf Lokalsport

Walkertshofen am Boden: Unser Bild zeigt den Treffer zum 1:1, das in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel. Doch es kam noch schlimmer und am Ende war der Traum vom Aufstieg in die Kreisklasse geplatzt.

Mit 1:2 musste sich der TSV im Relegationsspiel gegen die DJK Göggingen geschlagen geben.Warum es trotz eines perfekten Starts nicht gereicht hat.

Von Hieronymus Schneider

All die Euphorie, der Kampfgeist, die grandiose Zuschauerunterstützung und nicht einmal der Traumstart mit der 1:0-Führung haben am Ende für den TSV Walkertshofen gereicht, um den ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse zu schaffen.

Kurz vor Spielbeginn wurde der Platz in Großaitingen durch einen starken Gewitterregen noch einmal gründlich gewässert, doch pünktlich zum Spielbeginn strahlte wieder die Sonne und der Rasen war einwandfrei bespielbar. Die Tribüne war ganz in der Hand des lila-weißen Anhangs aus Walkertshofen. Die Fans waren mit mehreren Bussen angereist. Dagegen nahm sich der Anhang der Augsburger Vorstädter auf der Gegenseite sehr klein und keineswegs so lautstark aus.

Walkertshofen beginnt mit großem Elan

Die Walkertshofer Mannschaft begann die Partie voller Elan, der Gegner wehrte sich von Anfang an mit vielen Fouls, was ihm schon in den ersten 20 Minuten zwei gelbe Karten einbrachte. Zwei dicke Chancen hatten die Walkertshofer schon vergeben, ehe Matthias Müller beim Torschuss im Strafraum von einem Gögginger Abwehrspieler abgegrätscht wurde. Schiedsrichter Oberhauser entschied auf Strafstoß, was vom Gögginger Anhang als sehr harte Entscheidung empfunden wurde. Matthias Müller war dies aber egal, er verwandelte sicher links unten zur 1:0-Führung für Walkertshofen. Michael Städele verpasste noch einen weiteren Treffer, als er eine Flanke von links nur denkbar knapp verfehlte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel dann wie aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Eine Freistoßflanke von Salih Yilmaz verlängerte Alexander Acker mit dem Kopf über Torwart Adrian Dempf hinweg über die Linie.

Göggingen selbstbewusster in Halbzeit zwei

Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Gögginger deutlich selbstbewusster und ihr Spielertrainer Salih Yilmaz brachte sie mit einem Freisoßhammer aus nahezu 30 Metern auf die Siegerstraße. Sein Schuss in den rechten, oberen Torwinkel war für den guten Walkertshofer Ersatzkeeper nicht zu halten. Dessen Team bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf, Michael Städele scheiterte erneut mit einem Torschuss, der nur knapp am Kasten von Yannick Enderle vorbei strich. Bei einem Kopfballaufsetzer von Bernhard Schmid hatte der Keeper großes Glück, dass der Ball an die Latte sprang. Auch der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselte TSV-Stürmer Patrick Wolf versuchte alles, doch die Abwehr der Gögginger wurde immer stabiler und ließ keine klaren Chancen mehr zu. Elf Minuten vor dem Ende setzte Walkertshofens Trainer Bernhard Vogg mit der Einwechslung von Jürgen Demmel alles auf eine Karte. Doch auch dessen Angriffe blieben in der massiven Gögginger Abwehr stecken. In der hektischen Schlussphase kam die DJK sogar noch zu zwei klaren Chancen und rettete den Sieg über die Zeit.

Tore 1:0 Matthias Müller (31./Foulelfmeter), 1:1 Acker (45.+3), 1:2 Yillmaz (52.).

