Warum es in Königsbrunn so gut läuft

Der TSV freut sich im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen über neue Mitglieder

Mit sinkenden Mitgliederzahlen mussten Tennisvereine über Jahre kämpfen. Umso erfreulicher ist es, dass es jetzt bei einigen wieder aufwärtsgeht. Zu ihnen zählt der TSV Königsbrunn. Doch das hat auch Gründe.

35 neue Mitglieder erarbeitet sich die Tennisabteilung des TSV Königsbrunn im vergangenen Jahr. Erarbeiten deshalb, weil die Funktionäre um Abteilungsleiter Markus Korbelius viel dafür tun, dass Nachwuchsspieler und Erwachsene wieder Spaß an der Sportart fanden, die einst durch Steffi Graf und Boris Becker extrem attraktiv geworden war.

Derartige Zugpferde gibt es derzeit nicht. Angelique Kerber und Alexander Zverev sind zwar bekannt, sorgen in der Öffentlichkeit aber nicht für so viel Aufsehen wie die damaligen Spitzenspieler. Da müssen sich die Vereine also selbst etwas einfallen lassen, um Sportler anzulocken. Und das gelingt den Königsbrunnern bestens.

Über 200 Mitglieder hat die Tennisabteilung des TSV, nachdem es schon mal nur noch 135 waren. Sie ist inzwischen drittgrößte Abteilung des TSV. Ein Erfolgsrezept ist zunächst einmal, für ein hervorragendes Trainerteam zu sorgen. Das besteht aus Ludmil Mihaylov (lizenzierter Trainer VDT, Diplom-Tennistrainer), Thorsten Ziegler (C-Trainer), Aneta Sawczuk (C-Trainerin) und Niklas Grimbacher (DTB-Trainerassistent). Und es werden weitere gesucht.

Wichtig ist dann auch, eine gute Anlage zu haben: In der Sudetenstraße 1 stehen sieben gepflegte Plätze und ein frisch renoviertes Heim zur Verfügung.

Dann müssen auch noch das sportliche und gesellige Konzept und Angebot stimmen. Und auch dafür wird viel getan: Die Königsbrunner verstehen sich als Familienklub. „Wir machen jede Menge Angebote für Kinder und Erwachsene“, erzählt der sportliche Leiter Klaus Weiberg. „Wenn ganze Familien angesprochen werden, erzeugt man eine viel größere Bindung an die Sportart.“ Außerdem erzählt er von Damen- und Herrenabenden, Tennis-Camps und mehr. „Geselligkeit wird bei uns großgeschrieben. Man muss sich um seine Mitglieder kümmern“, so Weiberg und kommt dann auf die sportlichen Angebote zu sprechen.

Da gibt es unter anderem das Fast-Learning-Programm, in dem Erwachsenen in fünf Wochen mit großen und langsamen Bällen alle Grundschläge beigebracht werden.

Außerdem beteiligt man sich am Ferienprogramm der Stadt Königsbrunn und wirbt dadurch Jahr für Jahr viele neue Nachwuchsspieler. Überregional bekannt ist der TSV für den Talentio-Cup. Heuer beteiligen sich daran 42 Jungs und Mädels von sieben bis zehn Jahren aus rund 100 Kilometer Umkreis daran. „Da werden die besten auch beobachtet und dann weiter gefördert“, so Weiberg.

Für die Erwachsenen gibt es unter anderem ein Schleifchen- und ein BTV-Mixed-Turnier. Außerdem spielen zehn Mannschaften bei der BTV-Punktrunde mit. Besonders erfolgreich war heuer die Damenmannschaft, die auch nach dieses Jahr wieder aufstieg, und zwar in die Bezirksklasse II.

Diese Erfolge wollen alle erarbeitet sein. Und obwohl schon so viel gelungen ist, ruhen sich die Brunnenstädter nicht auf ihren Lorbeeren aus. „Wir haben noch Mitgliedskapazitäten bis rund 250. So viele brauchen wir auch, wenn wir unseren Traum von der eigenen Zweifachhalle wahr werden lassen wollen“, erklärt Weiberg. Mal sehen, wie schnell die Tennisspieler des TSV Königsbrunn dieses Ziel erreichen. (rr-)

Talentino Kleinfeld/Midcourt Cup 2019:

40 Spielerinnen und Spieler aus ganz Schwaben und Oberbayern in den Altersklassen U7-U10 waren am Start. 15 Spieler des TSV Königsbrunn schlugen dabei auf ihrer Heimanlage auf.

Königsbrunner Spitzenplatzierungen: U7 weiblich: Eda Uzun, U8 männlich: 2. Simon Obst, 3. Luca Ziegler, U9 weiblich: 3. Natalia Sawczuk, U9 männlich: 3. Vincent Platow, U10 männlich: 1. Sven Kister, 2. Jannis Hildensperger.

Jugend Doppel-Meisterschaft des TSV Königsbrunn:

Junioren 18: Tim Weiberg/Luis Scheibl, U12/14: 1. Ben Lündendonk/Hannes Matthes.

