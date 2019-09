vor 28 Min.

Was sich beim Triathlon alles ändert

Solche Bilder wird es in Königsbrunn nicht mehr zu sehen geben: Die Triathleten schwimmen jetzt im Hallenbad und nicht mehr am Ilsesee.

Der Ski-ClubKönigsbrunn musste für seinen Triathlon am Sonntag ein neues Konzept erarbeiten, weil der Ilsesee nicht mehr zur Verfügung stand.

Von Reinhold Radloff

Gezwungenermaßen auf ganz neue Beine gestellt hat der Ski-Club Königsbrunn seinen Triathlon, der im vergangenen Jahr sein 30. Jubiläum feierte. Am Sonntag, 29. September, wird er zum ersten Mal in der neuen Form veranstaltet.

Denn nach dem 30. Wettbewerb regten sich Proteste. Es ging um das Schwimmen im Ilsesee. Zu viele Hürden wurden dem Verein aufgebürdet (wir berichteten), so dass sich die Triathlonabteilung entschloss, dort nicht mehr in den Wettkampf zu starten, sondern ihn an einen anderen Ort zu verlegen. „Er sollte allerdings unbedingt am Leben erhalten werden“, so Manfred Winter, ehemaliger Cheforganisator, der sich jetzt aus der ersten Reihe etwas zurückzog.

Doch wo sollte dann geschwommen werden? Da sich kein anderer See anbot, entstand die Idee, im Hallenbad des Gymnasiums zu schwimmen. Aber wegen der besonderen Umstände musste auch ein neues Konzept gefunden werden. Also wurde der Wettbewerb kurzerhand zweigeteilt und nicht wie normalerweise üblich am Stück durchgezogen. „Wir schwimmen jetzt im Gymnasium-Bad, machen anschließend eine Pause und starten dann mit dem Radfahren neu. Mal sehen, wie das ankommt. Uns gefällt die Idee jedenfalls“, so Winter.

Keine hochklassigen Athleten mehr am Start

Natürlich ist dem Verein bewusst, dass jetzt durch die Veränderungen keine hochklassigen Athleten und Lizenzinhaber mehr angelockt werden können. „Wir sprechen jetzt vorrangig Nachwuchstriathleten und Hobbysportler an und hoffen dadurch, unserer Sportart auch wieder frischen Wind geben zu können“, so der ehemalige Teilnehmer des Triathlons in Hawaii. Durch die Veränderungen in der Organisation und die kürzeren Strecke des Triathlons werden nur noch 80 Helfer benötigt, 100 weniger als bisher. Trotzdem ist es nicht möglich, dass mehrere Athleten des Ski-Clubs Königsbrunn an dem Wettbewerb teilnehmen. Einziger eigener Starter wird Matthias Brunnhuber (Jahrgang 1992) sein. Er ist der beste Nachwuchsathlet des Vereins und zählt zu den Kandidaten für den Sieg. Auf jeden Fall wird er in der Spitzengruppe erwartet.

Neben den Einzelstartern sind auch Staffeln am Start. Das heißt: Jeder aus dem Trio bewältigt nur eine der drei Sportarten.

Kinder sind diesmal nicht zugelassen. Gemeldet werden konnte erst ab Jahrgang 2001. Die Meldefrist ist bereits abgelaufen, Nachmeldungen sind nicht möglich, die Teilnehmerzahl liegt bei rund 100. Die Siegerehrung findet schnellstmöglich nach Beendigung des Wettkampfs am Gymnasium statt. „Mal sehen, wie unser neues Konzept ankommt. Wenn die Athleten Gefallen daran finden, werden wir es im kommenden Jahr fortsetzen und das Angebot erweitern“, so Winter.

