Was sich der EHC Königsbrunn vorgenommen hat

Plus Willi Bertele, Vorsitzender des EHC Königsbrunn, spricht im Interview über die Ziele für die Qualifikationsrunde und zieht ein Fazit zu den bisherigen Spielen.

Jetzt wird es ernst für den EHC Königsbrunn: In der anstehenden Qualifikationsrunde ist vom Auf- bis zum Abstieg alles drin (so sieht der Modus aus). Wir sprachen mit dem EHC-Vorsitzenden Willi Bertele über die Ziele für die kommenden Spiele und sein Fazit zur vergangenen Punkterunde.

Was hat sich der EHC Königsbrunn für die Qualifikationsrunde vorgenommen?

Bertele: Wir wollen den ersten oder zweiten Platz belegen und uns damit für die Play-Offs zum Aufstieg in die Oberliga qualifizieren. Aber das wird schwierig werden: Der bisherige Saisonverlauf hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann, und außerdem haben sich einige Mannschaften verstärkt. So hat Schongau den ehemaligen DEL-Profi Jeffrey Szwaz verpflichtet, der auch schon bei uns war.

Ein Team steigt ja ab. Beschäftigen Sie sich mit diesem Thema?

Bertele: Der Verbleib in der Bayernliga ist ein absolutes Muss für uns. Das Minimalziel lautet daher, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Es steigt ja nur ein Team in die Landesliga ab, aber auch die Play-Downs wollen wir uns natürlich ersparen. Und das sollte auf jeden Fall machbar sein.

Haben Sie nicht die Sorge, dass der Mannschaften die Motivation fehlt, weil sie das Saisonziel, unter die ersten sechs zu kommen und damit die Verzahnungsrunde mit den Oberligisten zu erreichen, knapp verpasst hat?

Bertele: Nein. Im letzten Saisonspiel gegen Passau hat sich die Mannschaft sehr gut präsentiert, obwohl es um nichts mehr ging. Und wir haben immer noch die Chance, an den Aufstiegs-Play-Offs teilzunehmen. Das sollte Motivation genug sein, zumal wir mit Jakub Sramek den Bayernliga-Topscorer in unseren Reihen haben und Dominic Auger immer noch zu den besten Verteidigern der Bayernliga gehört. Aber auch die jungen Spieler haben sich prächtig entwickelt, so dass ich zuversichtlich bin, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden.

Schauen wir noch mal auf die bisherige Saison zurück: Woran lag es, dass Sie nicht unter die ersten Sechs gekommen sind?

Bertele: Wir hatten natürlich enorme Personalprobleme zu Beginn der Saison und sind teilweise nur mit elf oder zwölf Spielern angetreten. Ein Leistungsträger wie Hayden Trupp fehlte wegen seiner Sperre fast die halbe Vorrunde, und der Ausfall des erkrankten Matthias Forster, der die ganze Saison nicht spielen kann, schmerzt uns natürlich auch sehr. Die Spieler, die wir dann geholt haben, waren echte Verstärkungen, aber es hat leider nicht gereicht, obwohl wir am Ende eine tolle Serie von sechs Siegen in Folge hingelegt haben.

Und es wurden ja nicht nur neue Spieler, sondern auch ein neuer Trainer verpflichtet...

Willi Bertele

Bertele: Das hat mir sehr leid getan, dass uns Peter Schedlbauer aus privaten Gründen verlassen musste. Vor allem menschlich schätze ich ihn sehr, auch wenn ihm als Trainer natürlich die Erfahrung im Seniorenbereich fehlte. Wir sind freundschaftlich auseinander gegangen, haben nach wie vor ein gutes Verhältnis und Peter schaut auch immer wieder bei unseren Spielen vorbei. Ich würde ihn gerne in der kommenden Spielzeit als Co-Trainer holen, wenn er das will. Mit der Verpflichtung von Waldemar Dietrich haben wir uns einen absoluten Profi geholt, der so richtig Zug bei uns reingebracht hat.

Neuer Trainer, neue Spieler – das kostet natürlich. Wie schaut es finanziell aus beim EHC Königsbrunn?

Bertele: Da bewegen wir uns absolut im Rahmen. Aber natürlich würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Zuschauer noch zu unseren Heimspielen kommen, und das nicht nur aus finanziellen Gründen: Die Mannschaft braucht jetzt jede Unterstützung.

