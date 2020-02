21.02.2020

Zahlreiche Plätze auf dem Treppchen

Schwabmünchner Sportschule Chon-Ji bei Turnier in Coburg

Die Schwabmünchner Sportschule Chon-Ji meldete an dem Mammut-Turnier in Coburg sieben Kämpfer, um sich im Kickboxen in den Disziplinen Leichtkontakt und Pointfighting zu messen. Über 700 Starter aus 90 Vereinen nahmen teil.

Die Schwabmünchner Sportler wurden von Kickbox-Cheftrainer Martin Bauer, Keyhan Afkhami und der Kinder-Trainerin Margarethe Ringler betreut. Mit Nino Steger, Noah und David Schwab gingen erstmalig drei Kinder aus dem Kinderkickbox-Programm der Sportschule an den Start und konnten nicht nur ihre ersten Wettkampferfahrungen sammeln, sondern auch Medaillen erkämpfen. Auch für die Jugendliche Annika Erber war es das erste Turnier, das sie bestritt.

„Alle Wettkampf-Neulinge haben wir in den Newcomer-Klassen gemeldet, um sie behutsam in den Wettkampf einzuführen“, so Schulleiter Guido Blätz. Die Wettkampf-Routiniers Julia und Alexander Sauer sowie Margarethe Ringler starteten bei den Profis im Leichtkontakt sowie im Pointfighting und zeigten starke Kämpfe gegen starke Gegner. Auch hier konnten Medaillenplätze erkämpft werden. „Unsere Wettkämpfer wirken wie Multiplikatoren in unserer Sportschule. Die Trainingsdisziplin und das Durchhaltevermögen steigert sich somit stetig“, so Blätz. Die Platzierungen:

Newcomer 2. Plätze: Nino Steger (Pointfighting), Noah Schwab (Leichtkontakt) und Annika Erber (Leichtkontakt).

Newcomer 3. Plätze: Noah und David Schwab (Pointfighting)

Profiklasse 2. Plätze: Margarethe Ringler (jeweils Pointfighting und Leichtkontakt)

Profiklasse 3. Platz: Julia Sauer (Leichtkontakt)

