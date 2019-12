10.12.2019

Zauberhaftes, nicht nur auf dem Pferd beim Weihnachtsmärchen

Auch mit dem Steckenpferd wusste der reitende Nachwuchs in der Manege zu überzeugen.

Das Weihnachtsmärchen des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen verzauberte bei zwei Aufführungen das Publikum. Was das Besondere an dem Event ist.

Von Christian Kruppe

Der Applaus ließ auf sich warten. Aber nicht, weil das Weihnachtsmärchen „Avienda und die Zaubernüsse“ des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen ihn nicht verdient hätte. Nein, der Applaus musste warten bis zum Schluss, damit die vierbeinigen Darsteller, die Pferde, nicht scheu werden. Dafür wurde dann lange und anhaltend geklatscht, als nur noch die „zweibeinigen“ Schauspieler in der Reithalle der Leuthau standen. Und das hatten sich die rund 80 Akteure – vorwiegend Kinder und Jugendliche – redlich verdient. Die gut 30 Pferde, die an dem Stück mitwirkten, bekamen von dem Applaus nichts mit. Aber für ihre tolle Mitarbeit wird es bestimmt das eine oder andere Leckerchen zusätzlich gegeben haben.

Mit viel Hingabe zeigten sie bei der fast zweistündigen Aufführung, dass in der Lage sind, neben den üblichen Trainingsbetrieb sich auch für ein solches Event vorzubereiten. Dabei ging es nicht nur auf dem Pferd hoch her. Auch Tanz und der Ritt auf dem Steckenpferd waren Teil der Aufführungen, und im zweiten Teil gab es noch eine tolle Gesangseinlage von Judith Dölle.

Passende Geschichte fürs Weihnachtsmärchen erfinden

Dabei ist es gar nicht so einfach, ein Märchen für einen Reitverein auf die Beine zu stellen, wie Karin Haußmann und Birgit Müßig, die beiden Spielleiterinnen, erklären: „Es gibt im Prinzip kein Märchen, dass für eine Reitaufführung gemacht ist.“ Daher machten sich die beiden federführend daran, selbst eine passende Geschichte zu erfinden. Das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. „Wir bekamen immer wieder Ideen von den Kindern, die wir einfließen lassen konnten“, erinnert sich Birgit Müßig.

Doch es musste auch ab und an wieder etwas gestrichen werden. „Nicht alles, was wir uns anfangs ausgedacht haben, hat sich dann umsetzen lassen“, erklärt Karin Haußmann. So waren die Pläne und Proben ein fortwährender Entwicklungsprozess. Die letzte Änderung gab es bei der Generalprobe.

Herausgekommen ist ein Stück um zwei Schwestern. Die eine liebevoll und weltoffen, die andere voller Selbstsucht und egoistisch. Diese wollte alleine im Mittelpunkt stehen und raubte die Liebe. Als sie dann feststellte, was sie angerichtet hatte, bringt sie mit ihrer Schwester wieder alles in Ordnung. Und wie es sich für ein schönes Märchen gehört, gibt es rundherum allerlei Fabelwesen, die den beiden bei ihren Vorhaben helfen. Und natürlich – auch ganz märchentypisch – geht die Geschichte am Ende gut aus.

Was schnell erzählt ist, verpackten die Reiter in eine fast zweistündige Aufführung, die ihresgleichen sucht.

Kostüme fantasievoll gestaltet

Mit Kostümen, fantasievoll gestaltet wie die Geschichte selbst, tollem Tanz, faszinierenden Gesang und – vor allem durch die Voltigiergruppen – beeindruckender Reitkunst überzeugten die rund 80 Mitwirkenden und die 30 Pferde das Publikum.

Gerade bei den „Turnern zu Pferde“ fiel es schwer, auf den spontanen Applaus zu verzichten. Die zeigten Übungen auf dem Pferd, die schon auf dem Boden anspruchsvoll genug sind. Beeindruckend vor allem die Leichtigkeit, mit der sich der Nachwuchs scheinbar wie im Flug in den Sattel schwang, um dort im fließenden Übergang spektakuläre Figuren zu zeigen.

45 Bilder Das Weihnachtsmärchen des Reit- und Fahrverein SMÜ Bild: Christian Kruppe

Das stellte die weiteren Reiteinlagen beinahe in den Schatten, wobei auch diese die Anmut des Reitens immer wieder aufzeigten und nur erahnen liessen, wie viel Vorbereitungsarbeit hinter diesem Stück steckt.

Gut ein Jahr nämlich dauerten die Vorbereitungen für die beiden Aufführungen. Immer neben dem eigentlichen Schul-, Trainings- und Turnierbetrieb des rund 370 Mitglieder zählenden Vereins.

„Aber es hat immer Spaß gemacht, denn alle haben mitgezogen“, loben Karin Haußmann und Birgit Müßig unisono. „Es ist toll, was sich hier aus der Idee entwickelt hat. Im Prinzip hat der ganze Verein mitgeholfen“, freuen sich die beiden.

Egal ob Bühnenbild, Musik oder die Kostüme – alles wurde von den Mitgliedern des Vereins auf die Beine gestellt.

Auch dass das Stück in diesem Jahr zweimal aufgeführt wurde, hat sich als richtig erwiesen. Denn zu beiden Aufführungen waren gut 400 Besucher da. „Das macht uns auch ein wenig stolz“, erklären die beiden „Spielleiterinnen“ nach der zweiten Aufführung.

Wann es die nächste gibt, bleibt offen. „Vielleicht schon im nächsten Jahr, es kann aber auch wieder zwei Jahre dauern“, erklären die beiden.

Themen folgen