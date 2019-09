00:01 Uhr

Zieht Langerringen davon?

Wiest ist unzufrieden, Celik zuversichtlich und Pfitzmayr lässt sich nicht unterkriegen

Von Christopher Detke

Die Protagonisten in der A-Klasse Augsburg Süd werden von ganz unterschiedlichen Gefühlen geleitet. Während beim Türk SV Bobingen Unzufriedenheit herrscht, hat Türkgücü ein Luxusproblem. Beim TSV Straßberg zeigen sich die Verantwortlichen dagegen kämpferisch. Den Saisonstart hatte man sich beim Türk SV Bobingen anders vorgestellt. Noch nach dem 1:1 am ersten Spieltag gegen die Reserve von Türkgücü Königsbrunn sprachen die Verantwortlichen davon, die Favoritenrolle anzunehmen. Doch es kam anders.

Aus fünf Spielen holte das Team von Herbert Wiest nur sechs Punkte und liegt damit deutlich hinter den Spitzenteams. Wiest meint zur Situation: „Sowohl das Spiel am Wochenende als auch der gesamte Saisonverlauf sind einfach unbefriedigend.“ Dabei sei die Stärke der Liga ein Grund für die Anfangsschwierigkeiten „so stark, wie sich die Liga derzeit präsentiert, hätte ich sie nicht erwartet“, gesteht Wiest. Trotzdem stehe sich seine Elf hauptsächlich selbst im Weg. „Wir verwerten die klarsten Chancen nicht und lassen defensiv zu viel zu.“ Erklärungsansätze hat der Trainer dabei zur Genüge: „Es kommen viele Problemchen zusammen. Wir haben 15 Neuzugänge. Dass da nicht jeder direkt einschlägt, ist auch verständlich. Es dauert, bis sich alle integriert haben.“ Dabei sieht die Bilanz des Türk SV vor allem gegen die hinteren Teams der Tabelle schlecht aus. „Wir müssen die Liga sowohl läuferisch als auch kämpferisch annehmen. Das tun wir momentan nicht“, erklärte Wiest. Der Trainer blickt damit bereits auf den kommenden Sonntag, wenn der Tabellenletzte TSV Königsbrunn II anreist. „Ohne entsprechende Laufbereitschaft wird es wieder nicht gehen.“

Viel zuversichtlicher ist dagegen Mehmet Celik, Teammanager beim SV Türkgücü Königsbrunn II. Die Bezirksliga-Reserve gewann zuletzt zwei Mal deutlich und erzielte dabei 16 Treffer. Herumgesprochen hat sich dabei, dass auch immer wieder viele Spieler aus der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. „Wir haben momentan 23 Mann für den Bezirksligakader. Darum werden bis zur Winterpause immer drei bis vier in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen“, warnt Celik die Gegner.

Das Wort „Aufstiegsfavorit“ will er trotzdem noch nicht aussprechen. „Langerringen II und Kaufering II sind auch sehr gut dabei. Natürlich können wir nicht immer mit der gleichen Elf in der zweiten Mannschaft spielen, aber wir werden mitnehmen, was kommt“, erklärt Celik.

Mitnehmen wollen die Königsbrunner deshalb auch drei Punkte gegen den SV Gessertshausen. „Da gehen wir schon als Favorit in die Partie und wollen ganz klar drei Punkte.“ Drei Punkte hat der TSV Straßberg bislang nur einmal geholt, und zwar im direkten Duell gegen den TSV Königsbrunn II. Gegen den anderen Tabellennachbarn, den SV Gessertshausen, setzte es am vergangenen Sonntag eine vermeidbare Niederlage. „Wir haben vor allem die erste Halbzeit verschlafen“, ärgert sich Abteilungsleiter Peter Pfitzmayr. „Danach haben wir im Prinzip auf ein Tor gespielt und sogar noch einen Elfmeter verschossen.“

Gerade die Urlaubszeit machte den Straßbergern zum Saisonstart zu schaffen. „Wenn viele Spieler fehlen, können wir das als kleiner Verein kaum gleichwertig kompensieren. Daher ist die Situation jetzt auch nicht so prickelnd.“ In den kommenden vier Spielen geht es für die Straßberger nur gegen Teams, die unter den ersten sechs der Tabelle rangieren. Die Aufgaben will Pfitzmayr aber nicht mit Angst angehen. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen die Favoriten gleich im kommenden Derby etwas ärgern damit sie gar nicht ins Spiel kommen“, freut sich Pfitzmayr auf das Derby gegen den SV Reinhartshausen (Sonntag, 15 Uhr).

Diese Trotzhaltung will der Abteilungsleiter auch in den kommenden Wochen transportieren: „Die Stimmung ist immer noch gut. Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung und lassen uns nicht unterkriegen.“

Trotzreaktionen will auch der SSV Bobingen zeigen. Nach zwei Niederlagen waren die „Siedler“ am Wochenende spielfrei. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Lagerlechfeld II, das Türk Bobingen jüngst einen Punkt abtrotzte.

Langeringen II muss zum unbestrittenen Spitzenspiel des Spieltags nach Kaufering (heute, Samstag, 16 Uhr). Dabei wird sich zeigen, ob das Team von Günther Müller sich absetzen kann, oder ob Kaufering die Spannung im Kampf um Platz eins aufrechterhält.

Die Reserve des TSV Bobingen will im Heimspiel am heutigen Samstag (13 Uhr) den Tabellennachbarn Klosterlechfeld überflügeln und so den Anschluss zur Spitzengruppe halten.

