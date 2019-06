00:02 Uhr

Zum Auftakt geht es gegen den alten Rivalen

Der TSV Schwabmünchen trifft im Eröffnungsspiel der Bayernliga auf den TSV Landsberg. Vom Kreisligisten Täfertingen kommt der 23-jährige Stürmer Marco Villani

Von Norbert Staub

Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß bei den Schwabmünchner Bayernliga-Fußballern – vor allem, weil in der kommenden Spielzeit zahlreiche Derbys anstehen. Und direkt zum Auftakt gibt es einen Knaller: Im Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd geht es am Freitag, 12. Juli, in Schwabmünchen gegen den alten Bekannten aus Landsberg, der heuer aus der Landesliga in die Bayernliga zurückgekehrt ist. Anpfiff ist voraussichtlich um 18.30 Uhr.

„Das freut uns natürlich sehr, dass wir die Saison eröffnen dürfen und es auch noch gegen unsere alten Freunde und Rivalen aus Landsberg geht“, sagt Schwabmünchens Fußball-Abteilungsleiter Germar Thiele. Auch der zweite Aufsteiger aus der Landesliga beschert dem TSV Schwabmünchen ein Derby, denn über die Relegation hat sich auch Türkspor Augsburg für die Bayernliga qualifiziert. Nach einem 0:0 im Heimspiel gegen Sonthofen siegte das Team des Ex-Löwen Manni Bender mit 2:1 im Allgäu. Der Siegtreffer fiel erst zwei Minuten vor Schluss. „Das ist natürlich prima, wenn man nicht so weit fahren muss, und außerdem sind solche Derbys auch für die Zuschauer attraktiv“, so Thiele.

Unterm Strich gibt es bei der Ligen-Einteilung keine großen Überraschungen. Die Bayernliga Süd geht mit 18 Teams in die Saison. Erster Spieltag ist am Wochenende 12./13./14. Juli. Der letzte Spieltag findet am 23. Mai statt.

Auf diese Teams trifft der TSV Schwabmünchen: SSV Jahn Regensburg II, SV Pullach, TSV 1865 Dachau, TSV 1874 Kottern, TSV 1861 Nördlingen, TSV 1860 München II, SV Kirchanschöring, TSV Schwaben Augsburg, SpVgg Hankofen-Hailing, FC Ismaning, FC Pipinsried, FC Ingolstadt 04 II, TSV 1880 Wasserburg, TSV Landsberg, SV Donaustauf, FC Deisenhofen, Türkspor Augsburg 1972.

Außerdem gibt’s beim TSV Schwabmünchen noch einen weiteren Neuzugang: Vom Kreisligaaufsteiger TSV Täfertingen kommt der Stürmer Marco Villani. „Er war dort in den letzten Jahren der überragende Offensivspieler und hat meist zwischen 20 und 30 Tore in der Saison erzielt“, so Schwabmünchens Team-Manager Werner Muth über den 23-jährigen Linksfuß, der nach sieben Spielzeiten in Täfertingen nun sein Glück in der Bayernliga versuchen will. Ob es noch weitere Neuzugänge aufseiten der Schwabmünchner geben wird, ist noch offen. „Unser Kader ist im Moment relativ groß, aber natürlich halten wir weiter die Augen offen“, so Muth.

Am Freitag startet das Training für die kommende Saison, und bereits am Samstag, 15. Juni, steht das erste Testspiel an. Es geht um 15 Uhr auf eigenem Platz gegen den Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen. Am Samstag, 6. Juli, steht das erste Pokalspiel in Dachau an.

