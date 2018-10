Zum Jubiläum kommt ein Großmeister

vor 24 Min.

Vor 70 Jahren begann der königliche Sport als Abteilung des Fußballklubs

Von Hieronymus Schneider

Klosterlechfeld Der Schachklub (SK) Klosterlechfeld feiert am kommenden Samstag sein 70-jähriges Bestehen in der Aula der Grundschule. Der Höhepunkt wird der Vortrag mit anschließender Simultan-Schachpartie des Schachgroßmeisters Niclas Huschenbeth an etwa 30 Brettern gegen Klosterlechfelder Schachspieler werden. Der Vortrag beginnt um 10.30 Uhr, die Simultan-Schachpartie um 11 Uhr.

Der 26-jährige Huschenbeth wurde schon 2005 deutscher Einzelmeister der unter 14-Jährigen und ein Jahr später in die U 18-Nationalmannschaft berufen. Seit 2006 spielt er in der Schach-Bundesliga für den Hamburger SK. Während seines Studiums der Psychologie spielte er bei Auslandsaufenthalten auch für die Baltimore Kingsfishers in der United States Chess League und in der ersten österreichischen Bundesliga. Im Februar 2012 wurde Huschenbeth zum Schachgroßmeister ernannt. Klosterlechfeld darf sich also auf einen Schachspieler der internationalen Klasse freuen. Zuschauer sind bei der Simultanpartie herzlich willkommen. „Natürlich werden wir alle zusammen haushoch gegen ihn verlieren“, sagte der SK-Vorsitzende Stefan Winterkamp.

Der Schachklub (SK) Klosterlechfeld begann am 4. November 1948 als Schach-Abteilung des damaligen Fußballklubs Klosterlechfeld. Abteilungsleiter war Camillus Lidl. Noch in der gleichen Woche war im Gasthaus „Zur Krone“ der erste Spielabend angesetzt, an dem bereits sieben aktive Schachspieler teilnahmen. Bald beginnende Freundschaftsbegegnungen mit benachbarten Spielvereinigungen und die internen Vereinsturniere hoben die Spielstärke. So wurde die Schachabteilung zum Treffpunkt der Freunde des königlichen Spiels. Schon im Jahre 1952 konnten in einem Pokalwettbewerb Erfolge gegen die Schachvereine von Landsberg, Schwabmünchen, Bobingen und Walkertshofen erzielt werden. Im Jahr 1954 löste sich der Fußballklub auf. Die Schachfreunde konstituierten sich in der Gründungsversammlung am 05. März 1954 als selbstständiger Schachklub Klosterlechfeld und zählten 32 Mitglieder. Als Vorsitzender wurde Camillus Lidl gewählt, der den Verein ununterbrochene 38 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1986 prägte und leitete.

Danach übernahm Erhard Vogel als Vorsitzender die Vereinsführung. Er war bereits als 17-Jähriger im Jahr 1953 dem Schachverein beigetreten und gewann als Jugendspieler die schwäbischen Einzelmeisterschaften. Vogel spielte jahrelang das Spitzenbrett in der 1. Mannschaft.

Gleich im ersten Jahr seiner Amtszeit initiierte er eine neue Vereinssatzung, die am 22.10.1986 von der Mitgliederversammlung beschlossen wurde. Diese neu beschlossene Satzung war zugleich der Grundstein für den Eintrag in das Vereinsregister im Jahr 1987. Ab hier hieß der Verein „Schachklub Klosterlechfeld e.V“.

Nach dem Tode Erhard Vogels im Mai 2001 wurde Stefan Winterkamp von der Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden bestellt, der dieses Amt bis heute ausübt. Dem Schachklub gehören derzeit annähernd 90 Mitglieder an und der Verein ist somit der zweitgrößte Schachklub in Schwaben. Dabei ist Klosterlechfeld besonders stolz auf seine Jugendarbeit, die sich durch die Anzahl der aktiven Jung-Mitglieder bemerkbar macht. Schließlich sind diese Jugendlichen als wichtige Leistungsträger in den Seniorenmannschaften herangewachsen und auch hier stellten sich sportliche Erfolge ein. So spielt die erste Mannschaft in der Regionalliga Süd-West, die Zweite in der Kreisklasse, die Dritte in der B-Klasse. Somit blickt der SK Klosterlechfeld stolz auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück und einer noch größeren Zukunft entgegen.

