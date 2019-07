vor 4 Min.

Zum Jubiläum kommt sogar der FC Bayern

Der SSV Obermeitingen wird 60 Jahre alt – der Höhepunkt der Feier ist ein Spiel gegen die A-Senioren des deutschen Meisters. Die Stockschützen treten zum Nachtturnier an

Mit einer einzigen Fußballmannschaft wurde die Spiel- und Sportvereinigung Obermeitingen im Jahre 1959 gegründet. Heute hat der Verein neun Abteilungen, von denen drei ihre eigenen Jubiläen feiern können.

Die Gymnastikabteilung besteht seit 40 Jahren, die Kegler gibt es seit 30 und die Tennisspieler seit 25 Jahren. Im SSV wird aber auch Streethockey, Tischtennis und Volleyball gespielt, sowie Karate nach allen Regeln dieser Kampfkunst gekämpft.

Das 60. Jubiläum des Gesamtvereins wird am kommenden Wochenende gebührend gefeiert. Zum Auftakt gibt es am Samstag ab 14 Uhr eine Familienolympiade für Groß und Klein, bei der jeder mitmachen und die einzelnen Sportarten selbst ausprobieren kann. Die aktiven Mitglieder der Abteilungen Kegeln, Fußball, Tennis, Stockschießen und Karate zeigen in Spielen gegen andere Mannschaften, wie es richtig funktioniert. Das Motto lautet also „Zuschauen, mitmachen und ausprobieren“. Ab 19 Uhr werden die Sieger der Familienolympiade gekürt und verdiente Mitglieder des SSV geehrt.

Am Sonntag geht es mit einem gemeinsamen Gottesdienst auf dem Sportgelände weiter, dem sich ein Weißwurstfrühstück mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein Obermeitingen anschließt. Danach strebt die Feier unaufhaltsam ihrem Höhepunkt entgegen, wenn der Mannschaftsbus des FC Bayern München in Obermeitingen eintrifft. Martin Knischewski, der Vorsitzendende des SSV, dämpft aber falsche Hoffnungen und klärt auf, dass nicht die Profimannschaft, sondern die „A-Senioren über 32 Jahren“ des FC Bayern gegen eine Auswahl seines SSV spielen.

Wie er zu diesem hohen Besuch kam, erklärt Knischewski so: „Es war eher Zufall. Die Landbäckerei Immel veranstaltet jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt zugunsten einer Familie, die unverschuldet in Not geraten ist, und meine Frau und ich helfen dort jedes Jahr mit. Wir waren im Dezember 2018 im Glühweinstand und dort hat zufällig auch Benny Gam, der Teammanager der FC-Bayern-Senioren mitgeholfen. Nachdem wir einander erzählt haben, was der andere so macht, hat er mich gefragt, ob wir nicht gegen sie spielen wollen. Diesen Wunsch konnten wir dem FC Bayern dann natürlich nicht ausschlagen.“

Die Fans dürfen also darauf gespannt sein, mit welchen bekannten Spielern die Bayern auflaufen und wie sich der Aufsteiger in die A-Klasse gegen diese behaupten kann. Diesen fußballerischen Leckerbissen gibt es schon für fünf Euro zu sehen und dazu darf auch noch der Mannschaftsbus des FC Bayern besichtigt werden. Für Speis und Trank ist natürlich zu jeder Zeit gesorgt.

Am Freitag, den 19. Juli, veranstalten die Stockschützen ein Nachtturnier über zwölf Stunden mit zahlreichen, auch internationalen Mannschaften. (rony)

