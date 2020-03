10:50 Uhr

Zwei starke Auftritte des TSV Schwabmünchen

Die Schwabmünchner Damen verlieren beim Spitzenteam in München knapp, die personell gebeutelten Herren siegen deutlich in Ichenhausen.

Zwei kämpferisch absolut überzeugende Auftritte lieferten Schwabmünchens Handballteams bei ihren Auswärtsspielen am Samstagabend. Die Bezirksoberliga-Männer siegten in Ichenhausen mit 30:25, während die Landesligafrauen gegen den hohen Favoriten München-Laim kurz vor einer echten Überraschung standen, am Ende dann aber doch mit 17:20 geschlagen vom Spielfeld gehen mussten.

Tabellarisch war das Gastspiel der Schwabmünchner Frauen beim SV München-Laim eigentlich ein Duell David gegen Goliath, doch an diesem schrumpfte der Münchner Goliath gegen eine defensiv gut organisierte und leidenschaftlich kämpfende Schwabmünchner Mannschaft auf erstaunliches Normalmaß.

So entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Begegnung, in der sich der gastgebende Tabellenzweite seine kleinen Vorteile durch das nicht unerwartet bessere Gegenstoßspiel erarbeitete. Der 10:12-Rückstand der Schwabmünchnerinnen blieb zur Pause allerdings ein Teilerfolg für die Gelb-Blauen, der alle Optionen für die zweiten 30 Minuten offenhielt.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und beim 16:12 (39.) schien die Partie doch langsam aber sicher den erwarteten Verlauf zu nehmen.

Die Mannschaft lässt sich nicht unterkriegen

Wie schon so oft in dieser Spielzeit ließen sich die Schützlinge von Trainer Holger Hübenthal von einem Rückstand aber nicht unterkriegen und die große Moral machte sich jetzt auch auf der Anzeigetafel bezahlt. Sage und schreibe über eine Viertelstunde blieben die Laimerinnen in einer immer hektischeren Auseinandersetzung ohne eigenen Torerfolg. Die erneute stark spielende Torhüterin Jasmin Holland vernagelte ihren Kasten in dieser Phase komplett und acht Minuten vor Spielende wurden die Karten beim 16:16 noch einmal komplett neu gemischt. Am Ende scheiterten die nach der Schlusssirene verständlicherweise tief enttäuschten Gelb-Blauen an der unter dem Strich zu geringen Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor.

Trotz einer insgesamt hohen Fehlerquote wären dennoch mehr als genug klare Chancen vorhanden gewesen, um an diesem Abend auch ein Spitzenteam der Liga in dessen Halle zu stürzen.

TSV Schwabmünchen: Holland; Kolodziej (5), Fi. Schmid, Schuller (3), Birnkammer, Ö. Keskin (6), Fr. Schmid, Schlicker, Ratzek (2), L. Keskin, Rheindt (1).

Die Männer beißen sich weiter durch

Einen erneut mit Blick auf die Rahmenbedingungen beachtlichen Auftritt legte die erste Herrensieben in der Bezirksoberliga beim Gastspiel in Ichenhausen auf das nicht gerade geliebte Parkett der Franziska-Ziehank-Halle. Ohne den erkrankten Spielmacher Leo Reichenberger, den langzeitverletzten Felix Hänsel, einigen nach wie vor nur bedingt einsatzfähigen Stammspielern sowie Hilfspersonal aus der Zweiten und der A-Jugend präsentierte sich die Mannschaft von Flo Pfänder und Malte Knoke wie schon in den letzten Partien sehr fokussiert und kämpferisch.

Die ersten Akzente setzten allerdings die abstiegsbedrohten Ichenhauser, die nach zehn Spielminuten ein 4:1 vorlegten und diesen Vorsprung bis zum 9:5 (18.) sogar noch ausbauten. Wer sich auf Schwabmünchner Seite jetzt aber an manch ganz schwache Auftritte an gleicher Stelle in der Vergangenheit erinnert fühlte, wurde in der Folge eines Besseren belehrt.

Angetrieben von der starken Rückraumachse Leo Scholz und Peter „PJ“ Bürgle kamen die Gelb-Blauen zusehends besser ins Spiel und stellten mit einer jetzt stabileren Defensive die Gastgeber vermehrt vor große Probleme. Bereits zur Halbzeit hatte sich die Waage beim 15:13 auf die Schwabmünchner Seite geneigt und das 23:17 nach 40 Spielminuten war letztlich eine Vorentscheidung. Ohne noch einmal in Gefahr zu geraten, schaukelten die Gelb-Blauen die Partie bis zum 30:25 nach Hause und feierten dabei auch die zwei Premierentreffer von A-Jugend-Kreisläufer Jonas Schaur. (hüb)

TSV Schwabmünchen: Hübenthal; Merbold (1), Reinsch (4), Bürgle (5), Oettl, Brugmoser (2), Wiedmer (2), Schaur (2), Thoma (1), Scholz (10/3), Fetahu (3)

