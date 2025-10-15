Ein Hauch von Los Angeles auf dem Lechfeld: Das sind die Lakers aus Untermeitingen

Die Sportart Basketball boomt nicht erst seit dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Spätsommer. Schon länger gibt es einen Zulauf bei den heimischen Vereinen. Vor rund vier Jahren gründete sich beim SV Untermeitingen eine Basketball-Abteilung. Nun stehen die Lechfeld Lakers vor ihrem allerersten Punktspiel. Was die Ziele der jungen Mannschaft sind und was noch zum Problem werden könnte.

Alles begann vor rund vier Jahren mit einem Kinobesuch. Martin Fiederl sah sich zusammen mit seiner Tochter den Film Space Jam II an. In diesem geht es um Basketball. Fiederl, der in seiner Jugend den Sport betrieben hatte, kam danach nicht mehr zur Ruhe. „Ich habe in all den Jahren immer mal wieder überlegt, wieder anzufangen, aber es nie getan. Ich wollte einfach wieder spielen und Spaß haben“, erinnert sich der Bobinger. Also überlegte er, wie er Gleichgesinnte finden konnte. Ein Flyer brachte dann den Erfolg. „Das Interesse hat mich überrascht. Es waren teilweise echt viele Leute da.“ Bis zu 40 Basketballer kamen zu den Trainings. Und so fragten Fiederl und Co. beim SV Untermeitingen an und gründeten eine eigene Abteilung.

Basketball beim SV Untermeitingen: Vom Hobby zum Ligabetrieb

Was als reines Hobby und dem Spaß am Körbewerfen begann, entwickelte sich immer weiter und nun wagen die Lechfeld Lakers, wie sie sich nennen, den Sprung ins Ligasystem. „Anfangs war es nur Spaß, da wurde einfach gespielt. Mittlerweile haben viele aber höhere Ambitionen und wollen sich mit anderen messen“, so Fiederl, der Abteilungsleiter und Trainer in Personalunion ist. In den vergangenen Jahren bestritten die Lakers bereits einige Freundschaftsspiele, und der ein oder andere Spieler half auch bei den Basketballern des TSV Schwabmünchen aus. Nun wagen die Untermeitinger den Sprung in den Liga-Alltag.

Icon vergrößern Bilden die Abteilungsleitung bei den Lechfeld Lakers: (von links) Kassier Daniel Remennikov, Abteilungsleiter Martin Fiederl und Schriftführer Thomas Beinhofer. Foto: Sebastian Richly Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bilden die Abteilungsleitung bei den Lechfeld Lakers: (von links) Kassier Daniel Remennikov, Abteilungsleiter Martin Fiederl und Schriftführer Thomas Beinhofer. Foto: Sebastian Richly

„Die Vorfreude ist riesig“, beschreibt Schriftführer Thomas Beinhofer die derzeitige Stimmung. „Alle sind sehr euphorisch und wollen endlich spielen. Ich hoffe, dass wir mithalten können, aber man kann das schlecht einschätzen.“ In den Testspielen gab es zwar Niederlagen gegen höherklassige Mannschaften, dennoch ist Martin Fiederl optimistisch. „Ich möchte im Mittelfeld landen. Das wäre super, aber wir werden sehen.“ Rund zwölf Spieler gehören zum Kader, darunter auch einige Jugendliche. „Es ist bunt gemischt, sowohl vom Alter als auch vom Wohnort. Wir bekommen auch immer wieder neue Spieler dazu“, berichtet Kassier Daniel Remennikov.

Lechfeld Lakers starten in der Bezirksklasse

Die Abteilung hat mittlerweile rund 70 Mitglieder. Neben den Herren gibt es auch ein Training für Jugendliche sowie für die Frauen. „Hier reicht es noch nicht für den Ligabetrieb, aber Ziel ist es, dass wir irgendwann auch in der Jugend und bei den Frauen dabei sind“, so Martin Fiederl, der ebenfalls dem ersten Punktspiel am Samstag gegen den TV Augsburg IV (14 Uhr) in der Bezirksklasse Mitte entgegenfiebert. Zweimal pro Woche trainieren die Lechfeld Lakers für zwei bis zweieinhalb Stunden. „Früher haben wir einfach nur fünf gegen fünf gespielt, mittlerweile studieren wir auch Spielzüge ein. Die Taktik ist der große Unterschied zwischen Liga- und Hobbybetrieb. Auch körperlich geht es da ganz anders zur Sache.“

Icon vergrößern Martin Fiederl gibt als Trainer die Kommandos bei den Basketballern des SV Untermeitingen. Foto: Sebastian Richly Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Martin Fiederl gibt als Trainer die Kommandos bei den Basketballern des SV Untermeitingen. Foto: Sebastian Richly

Mit dem Teamnamen orientieren sich die Lechfelder ausgerechnet am NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers. „Ein früherer Spieler hat diesen Vorschlag spontan gemacht und wir fanden den alle gut. Auf dem Lechfeld gibt es ja viele Gewässer und die Alliteration ist auch ganz gut“, erklärt Thomas Beinhofer. Anders als die Lakers, deren Logo in gelb gehalten ist, treten die Lechfelder in grün an. „Grün-schwarz ist meine Lieblings-Farbkombination. Mein Auto hat die gleiche Farbe“, so Martin Fiederl.

Icon vergrößern Im Training stehen unter anderem Freiwürfe auf dem Programm. Foto: Sebastian Richly Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Training stehen unter anderem Freiwürfe auf dem Programm. Foto: Sebastian Richly

Lechfelder Basketballer haben ein Hallen-Problem

Einzig die Hallensituation trübt derzeit die Stimmung bei den Untermeitinger Basketballern. Da die Halle an der Mittelschule noch bis Pfingsten saniert wird, müssen die Lakers ausweichen. Trainiert wird montags in der Imhofhalle und mittwochs in der Halle in Graben. Dort werden auch die Heimspiele ausgetragen. „Wir sind froh, dass wir dort spielen können, aber eben nicht so oft, wie wir wollen würden“, so Fiederl. In der kleinen Imhof-Halle sei es eigentlich zu eng. „Da geht an der Seite nicht einmal der Dreier-Kreis ganz drauf. Das ist wirklich schwierig“, ergänzt Beinhofer. Noch schwieriger wird die Situation im Dezember, wenn die Fußballer die Halle in Graben benötigen, dann dürfen die Lakers dort lediglich ihre Heimspiele austragen. „Mitten in der Saison ist das eigentlich der schlechteste Zeitpunkt“, so Fiederl, der sich schon darauf freut, wieder in der Halle der Mittelschule zu spielen. „Dort haben wir auch höhenverstellbare Körbe, damit auch die Jugend optimal trainieren kann.“

Icon vergrößern Beim SV Untermeitingen gibt es seit einigen Jahren eine Basketball-Abteilung. In dieser Spielzeit gehen die Männer erstmals im Ligabetrieb an den Start. Foto: Sebastian Richly Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim SV Untermeitingen gibt es seit einigen Jahren eine Basketball-Abteilung. In dieser Spielzeit gehen die Männer erstmals im Ligabetrieb an den Start. Foto: Sebastian Richly

Bis dahin müssen die Basketballer des SV Untermeitingen sich noch mit der Notlösung begnügen. Neben den sportlichen Herausforderungen auf dem Parkett warten auch am Spielfeldrand einige Aufgaben. Im Ligabetrieb müssen die Lechfelder ein Kampfgericht stellen und künftig dann auch Schiedsrichter ausbilden. „Finanziell ist die Situation schon nicht so einfach, weil der Spielbetrieb nicht gerade billig ist. Aber wir werden das schon hinbekommen“, bleibt Thomas Beinhofer optimistisch. Viel wichtiger sei, dass es den Spielern Spaß mache.

