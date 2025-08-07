Bobinger Befreiungsschlag gegen weiter punktlose Königsbrunner

Das Derby der Punktlosen in Bobingen begann mit einer besonderen Geste. Die Spieler des TSV Bobingen liefen allesamt mit der Nummer „2“ auf dem Trikot auf. Die gehört Michael Zedelmeier, der sich am letzten Spieltag schwer verletzt hatte. So wollten die Spieler ihren Sportskameraden aufmuntern, der noch in dieser Woche operiert wird und wohl für die gesamte Saison ausfällt. Das Spiel gegen den FC Königsbrunn war für beide Vereine wichtig. Beide waren nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte.

