Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Bezirksliga: Bobingen punktet gegen Königsbrunn erstmals

Fußball-Bezirksliga

Bobinger Befreiungsschlag gegen weiter punktlose Königsbrunner

Bobingen gewinnt das Nachbarschaftsduell. Lagerlechfeld bringt einen Punkt aus dem Allgäu mit. Langerringen erlebt einen bitteren Abend.
Von Elmar Knöchel
    • |
    • |
    • |
    Mattis Junker (weiß) beendete gegen den FC Königsbrunn seine eigene Torflaute. Gleichzeitig leitete er den ersten Saisonsieg des TSV Bobingen ein.
    Mattis Junker (weiß) beendete gegen den FC Königsbrunn seine eigene Torflaute. Gleichzeitig leitete er den ersten Saisonsieg des TSV Bobingen ein. Foto: Elmar Knöchel

    Das Derby der Punktlosen in Bobingen begann mit einer besonderen Geste. Die Spieler des TSV Bobingen liefen allesamt mit der Nummer „2“ auf dem Trikot auf. Die gehört Michael Zedelmeier, der sich am letzten Spieltag schwer verletzt hatte. So wollten die Spieler ihren Sportskameraden aufmuntern, der noch in dieser Woche operiert wird und wohl für die gesamte Saison ausfällt. Das Spiel gegen den FC Königsbrunn war für beide Vereine wichtig. Beide waren nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden