Königsbrunn und Lagerlechfeld stehen unter Druck

Zu Hause ist der FC Königsbrunn immer etwas stärker als auf fremdem Platz. Am Sonntag gegen den TSV Babenhausen muss das Team von David Bulik seine Heimstärke unter Beweis stellen. Gegen den Tabellenzwölften muss unbedingt ein Sieg her. Denn nur drei Punkte können dem FC helfen, die Niederungen der Tabelle allmählich hinter sich zu lassen. Neun Punkte aus elf Spielen ist eine Bilanz, die stark verbesserungswürdig ist. Eine ähnliche Ausgangslage hat auch die Spielvereinigung Lagerlechfeld. Im Auswärtsspiel beim Tabellenelften, dem SV Erkheim, braucht auch Lechfeld dringend Punkte. Sechs Spiele wartet Trainer Daniel Raffler mit seinem Team mittlerweile auf einen Dreier. Dadurch ist die Spielvereinigung mittlerweile auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen.

Bobingen will eine Serie fortsetzen

Klarer Favorit ist hingegen der TSV Bobingen im Heimspiel am Samstag gegen den FC Wiggensbach. Bobingen ist mittlerweile seit neun Partien ohne Niederlage und besetzt den Spitzenplatz in der Tabelle, einen Punkt vor dem SV Mering. Doch der Gegner aus Wiggensbach ist nicht zu unterschätzen. Mit vier Siegen und vier Unentschieden kommt ein Kontrahent in den Bobinger Siegmundpark, der nicht einfach zu schlagen ist. Schaut man auf die Tore, liegen die beiden Teams nicht weit auseinander. Bobingen hat bisher 22 Mal getroffen, Wiggensbach 18 Mal. Der TSV musste zehn Gegentreffer hinnehmen, das ist übrigens der beste Wert der Bezirksliga, bei den Gästen waren es 14. Erfahrungsgemäß ist jedes Team doppelt motiviert, wenn es beim Tabellenführer antritt.

Der Blick auf die Historie der beiden Mannschaften zeigt ebenfalls ein ausgeglichenes Bild. 14 Partien haben diese beiden Teams in den vergangenen Jahren gegeneinander ausgetragen. Jede Mannschaft konnte sechsmal gewinnen und zweimal gab es ein Unentschieden. Bei der SpVgg Langerringen kann man relativ entspannt in die Partie gegen Bad Wörishofen gehen. Gegen die auf Platz vier der Tabelle liegenden Allgäuer hat die Elf von Trainer Sebastian Korner, im Moment auf Tabellenplatz zehn, nichts zu verlieren. Dazu kommt, dass Wörishofen die letzten drei Spiele nicht gewonnen hat und das Selbstvertrauen etwas angeknackst sein dürfte. Langerringen kann dagegen auf acht Punkte aus den letzten fünf Spielen zurückblicken. Für den Aufsteiger mit derzeit dünner Personaldecke ist das eine hervorragende Ausbeute. Die Vorzeichen lassen also eine spannende Partie am Sonntag in Langerringen erwarten.