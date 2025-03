Lagerlechfeld empfängt Königsbrunn: Derby der Gegensätze

Kaum ist die Bezirksliga richtig in die Restsaison gestartet, steht schon ein Knaller an. Am kommenden Sonntag steigt in der Lagerlechfelder Hans-Winkler-Sportanlage das Derby gegen den FC Königsbrunn. Spannung sollte in diesem Match garantiert sein. Denn beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Ausgangslage. Beide sind Aufsteiger und spielen eine gute Bezirksligasaison. Die Hausherren auf Platz neun und die Gäste auf Platz sechs sind in der Tabelle nicht weit auseinander. Das letzte Aufeinandertreffen in Königsbrunn endete Unentschieden. Der Trend spricht aber für das Team von Königsbrunns Trainer David Bulik. Denn aus den letzten fünf Spielen konnte der FC Königsbrunn immerhin zehn Punkte mitnehmen.

