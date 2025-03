Warum der TSV Bobingen erneut Punkte liegenlässt

„Wir haben nicht gut begonnen“, sagte Co-Trainer Christopher Detke nach dem Spiel beim TSV Kammlach. Bei strömendem Regen sei das Heimteam in den ersten 30. Minuten die spielbestimmende Mannschaft gewesen. „Sie haben uns mit aggressivem und hohem Pressing vor große Problem gestellt“, stellte Detke fest. Folgerichtig sei nach einem Ballverlust in der letzten Reihe dann die Führung für Kammlach gefallen. Erst danach hätten seine Bobinger auf dem tiefen Platz im Unterallgäu besser ins Spiel gefunden. Der Ausgleich durch Serhat Fidan sei zwar noch etwas glücklich gewesen, aber das Bobinger Spiel wurde immer besser. Ein besonderer Moment war dann die 45. Spielminute, als der Neuzugang von Cosmos Aystetten, Filip Marjanovic, gleich in seinem ersten Pflichtspiel für den TSV seinen erstes Tor erzielte. „Es war ein wunderschönes Tor“, sagte Detke. Nach einem langen Ball nahm Marjanovic den Ball mit der Brust an, umkurvte zwei Gegenspieler und schoss in den Kasten.

