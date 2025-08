Bobingen empfängt Königsbrunn zum Keller-Derby

Englische Woche in der Bezirksliga. Bereits am heutigen Mittwoch stehen die Partien des dritten Spieltages an. Und die bieten bereits einiges an Spannung. So treffen im Derby der TSV Bobingen und der FC Königsbrunn aufeinander. Im Nachbarschaftsduell der Punktlosen wird es also spannend, wer am dritten Spieltag die ersten Punkte einfahren kann. Lagerlechfeld hat in Thalhofen wahrscheinlich erneut einen schweren Stand und Aufsteiger Langerringen steht in Kaufbeuren vor einem weiteren Härtetest.

