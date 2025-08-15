Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Bezirksliga Süd: So will Bobingen auch gegen ein Topteam gewinnen

Fußball-Bezirksliga

Bobingen und Co. müssen im Allgäu ran

An diesem Wochenende spielen alle Bezirksligisten aus dem Landkreis-Süden auswärts. Bobingen möchte einen Trend fortsetzen, reist aber zu einem Schwergewicht.
Von Elmar Knöchel
    • |
    • |
    • |
    Am Wochende hat Bobingens Georg Zimmermann (am Ball) seinen ersten Bezirksligatreffer erzielt. Vielleicht kann er in Egg nachlegen.
    Am Wochende hat Bobingens Georg Zimmermann (am Ball) seinen ersten Bezirksligatreffer erzielt. Vielleicht kann er in Egg nachlegen. Foto: Elmar Knöchel

    In der Bezirksliga Süd steht an diesem Wochenende der fünfte Spieltag an. Und alle vier Bezirksligisten treten auswärts an. Wobei das Spiel des FC Königsbrunn gegen den VFL Kaufering auf Dienstag, den 2. September verlegt wurde. Bobingen, Langerringen und Lagerlechfeld reisen allesamt ins Allgäu. Für die SpVgg Langerringen steht dabei, nach dem schweren Spiel am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Egg, bereits der nächste Hochkaräter an. Denn mit Thalhofen wartet der Vizemeister der vergangenen Saison. Zwar hatte Thalhofen einen durchwachsenen Start in dieser Saison, steht aber nach vier Spielen auf Platz vier der Tabelle. Und Thalhofen ist für das Team von Sebastian Korner so etwas wie ein Angstgegner. In vier Spielen in den letzten Jahren konnte Langerringen kein einziges gewinnen. Nach Toren steht es 17:7 für Thalhofen. Ein Punktgewinn vor den Toren Marktoberdorfs wäre schon ein Erfolg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden