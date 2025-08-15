Bobingen und Co. müssen im Allgäu ran

In der Bezirksliga Süd steht an diesem Wochenende der fünfte Spieltag an. Und alle vier Bezirksligisten treten auswärts an. Wobei das Spiel des FC Königsbrunn gegen den VFL Kaufering auf Dienstag, den 2. September verlegt wurde. Bobingen, Langerringen und Lagerlechfeld reisen allesamt ins Allgäu. Für die SpVgg Langerringen steht dabei, nach dem schweren Spiel am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Egg, bereits der nächste Hochkaräter an. Denn mit Thalhofen wartet der Vizemeister der vergangenen Saison. Zwar hatte Thalhofen einen durchwachsenen Start in dieser Saison, steht aber nach vier Spielen auf Platz vier der Tabelle. Und Thalhofen ist für das Team von Sebastian Korner so etwas wie ein Angstgegner. In vier Spielen in den letzten Jahren konnte Langerringen kein einziges gewinnen. Nach Toren steht es 17:7 für Thalhofen. Ein Punktgewinn vor den Toren Marktoberdorfs wäre schon ein Erfolg.

