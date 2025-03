Schwabmünchen verliert in letzter Minute

Für das zweite Spiel der Pokalrunde C der Jugendbundesliga weibliche B-Jugend reiste das Schwabmünchner Jugendteam ins saarländische Marpingen. Die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler hat ihr erstes Spiel in der Pokalrunde gegen Stuttgart/Metzingen ebenso verloren wie die Schwabmünchnerinnen und lagen vor dem Wochenende einen Platz in der Tabelle vor den Sindoldstädterinnen.

Die Schwabmünchnerinnen starteten mit einigen Schwächen im Abschluss ins Spiel und so gingen die Gastgeberinnen aus Marpingen in den ersten fünf Spielminuten mit 5:1 in Führung. Auch die Abwehr fand nicht den nötigen Zugriff und so lagen die Marpingerinnen in der 12. Minute weiterhin mit 8:4 vorne. Bis zur 20. Minute fanden die Schwabmünchnerinnen dann besser ins Spiel und konnten den Rückstand bis auf ein Tor verkürzen (9:8). In der 28. Spielminute gelang den Schwabmünchnerinnen erstmal der Ausgleich durch ein Tor von Linda Dölle zum 13:13.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einem sehr ausgeglichenen Spiel, bei dem beide Mannschaften gleichermaßen zu Torerfolgen kamen. So stand es in der 52. Minute 24:24 und eine halbe Minute vor Spielende 28:28. Marpingen nahm die letzte Auszeit des Spiels und erzielte 14 Sekunden vor Spielende den Siegestreffer. Die verbleibenden Sekunden konnten die Gäste nicht für einen erneuten Ausgleich der Partie nutzen und so musste sich das Jugendbundesliga-Team aus Schwabmünchen am Ende knapp geschlagen geben.

Damit verlieren die Schwabmünchnerinnen einen Platz in der Tabelle und belegen nun den vorletzten Tabellenplatz in der Pokalrunde C vor dem zweiten bayerischen Team aus Ismaning. Das nächste Heimspiel des Jugendbundesliga-Teams des TSV Schwabmünchen findet am 16. März um 15.30 Uhr in der heimischen Hans-Nebauer-Halle statt. Zu Gast wird dann die HSG Bensheim/Auerbach sein. (nifra)

Schwabmünchen: V. Rabus, Warth (beide Tor), Zabel (1), S. Rabus (2), Hafner (1), Wonnenberg (6/1), Gossner (5), Weber (1), Dölle (3), Roth (1), Günzel (1), Michael (2), Lochbrunner (3), Kramer (2)