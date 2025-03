Rutscht Lagerlechfeld noch in den Abstiegskampf?

Als Aufsteiger hat die SpVgg Lagerlechfeld bisher eine solide Saison gespielt und steht im Tabellenmittelfeld. In den verbleibenden zehn Partien ist das Ziel klar: Klassenerhalt. Gelingt das dem Aufsteiger? Wir wagen eine Prognose.

Sechs Siege, neun Unentschieden, fünf Niederlagen und mit Rang neun ein Platz im Tabellenmittelfeld. So lautet die bisherige Bilanz des Aufsteigers in der Bezirksliga. In den ersten neun Spielen holte das Team von Spielertrainer Daniel Raffler fünf Siege und verlor nur am ersten Spieltag, dann blieb man neun Partien lang ohne Niederlage. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Spielertrainer Raffler zum bisherigen Saisonverlauf und ergänzt: „Wir sind fast zu gut durch die ersten zehn Spiele gekommen, dann hatten wir eine kleine Schwächephase, aber haben am Ende noch einmal gut gepunktet. 27 Punkte sind ein guter Zwischenstand.“

Verstärkt hat sich die Spielvereinigung zur Winterpause nicht. Mit unverändertem Kader sollen die restlichen zehn Partien angegangen werden. Dass man sich nicht verstärkt hat, habe laut Raffler auch mit dem Markt zu tun: „„Es ist kein Wunschkonzert. Es ist nicht so einfach, im Winter Spieler zu verpflichten, unsere Möglichkeiten sind überschaubar.“

Die SpVgg Lagerlechfeld lebt vom Kollektiv

Raffler selbst ist seit 2019 Spielertrainer bei der SpVgg Lagerlechfeld und will das noch eine Weile bleiben. „Ich spiele nicht mehr so viel wie früher, aber es macht mir Spaß“, sagt er. Unterstützt wird er von Co-Trainer Roland Hausner und Torwarttrainer Tobias Herz. Günther Kergel vertritt Herz hin und wieder als Torwarttrainer. Und das Trainerteam hat Perspektive: „Wir werden auch in der neuen Saison in der Konstellation arbeiten“, sagt Raffler.

Das Team auf dem Platz, meint der Spielertrainer, zeichne sich auch durch Zusammenarbeit und Zusammenhalt aus. „Unsere Mannschaft lebt schon stark vom Kollektiv“, sagt Raffler. Ihm fällt es schwer, einzelne Akteure hervorzuheben. „Bei uns ragt niemand heraus, aber Peter Sachse-Scholz, Maximilian Albrecht und Marius Heißerer sind unsere Dauerbrenner.“ Das trifft nicht auf Emilio Tomac zu, der seit ungefähr einem Jahr mit einem Knorpelschaden im Knie ausfällt. Er ist jetzt wieder im Lauftraining, aber mit einem schnellen Comeback rechnet raffler nicht: „Das wird diese Saison nichts mehr.“ Außerdem hat sich Mittelfeldspieler Anthony Kabatas einen Faserriss zugezogen und wird einige Wochen fehlen.

In der Vorbereitung haben teilweise noch einige weitere Spieler gefehlt. „Wir haben uns mit wenigen Leuten durch die Vorbereitung geschleppt“, erzählt Raffler. Einige seien verletzt, krank oder beruflich verhindert gewesen. Vier Testspiele hatten die Lechfeldhasen absolviert und alle verloren, ehe es in ein fünftägiges Traningslager in Innsbruck ging. Dort standen Teambuilding und die Arbeit mit dem Ball an. Gegen den SV Innsbruck gab es einen 2:0-Erfolg. Das blieb aber der einzige Sieg in der Vorbereitung, denn nach dem Trainingslager verlor man 0:2 gegen den VfL Kaufering und 1:4 gegen den TSV Haunstetten. „Zuletzt haben wir uns stabilisiert, die jüngsten Tests waren besser, aber summa summarum sind wir nicht zufrieden.“

Prognose Lagerlechfelds Punktepolster reicht wahrscheinlich

Das Ziel für den Rest der Saison ist eindeutig: „Wir wollen m Möglichst schnell die Klasse halten“, sagt Raffler und ist optimistisch: „Wir haben es selbst in der Hand.“ 35 Punkte, sagt der Trainer, würden wahrscheinlich reichen. Los geht es am Sonntag beim abstiegsbedrohten FC Rettenberg. „Da ist ein schwerer Platz, aber wir müssen gleich am Anfang etwas holen.“ Vor allem in den direkten Duellen mit Abstiegskandidaten müsse man punkten.

Aufsteiger Lagerlechfeld spielt bisher eine sorgenfreie Saison. Dass der Aufsteiger die Erfolge der ersten zehn Spiele nicht über die komplette Spielzeit würde halten können, war abzusehen. Das Team hat jedoch mit acht Punkten Vorsprung ein Polster auf die Abstiegsplätze und wird die Klasse halten, wenn die Mannschaft weiterhin geschlossen auftritt. Die Gefahr besteht allerdings, dass sich die Niederlagenserie aus den Testspielen auch in der Liga fortsetzt. Dann wird es nochmal eng.