Nach Achterbahnfahrt: FC Königsbrunn kassiert bittere Pleite

Nichts für schwache Nerven. Was der FC Königsbrunn zurzeit abliefert, gleicht einer Wundertüte. Man weiß vor dem Spiel nie, was passieren wird. Vergangene Woche gab es nach dem verpatzten Spiel in Bad Wörishofen zu Hause gegen Kaufbeuren eine wahre Königsbrunner Gala mit fünf Toren. Somit hatten wohl viele damit gerechnet, dass das Team von Trainer David Bulik in Kaufering mit breiter Brust auflaufen würde. Doch danach sah es erst einmal nicht aus.

FC mit schwacher Anfangsphase

Der FC agierte eher zögerlich, bekam im Mittelfeld wenig Zugriff. Von geordnetem Angriffsspiel war erst einmal gar nichts zu sehen. Von Beginn an stand die Abwehr unter Druck. Viele Bälle gingen bereits im Mittelfeld verloren. Das rächte sich in der sechsten Spielminute. Die Deckung konnte nicht sauber klären und Kauferings Bastian Dillinger bedankte sich mit dem 1:0 (6.). Nach dem Führungstreffer der Kauferinger wurde es nicht besser. Es gab nur wenige Entlastungsangriffe, die Abwehr stand unter Druck. Das änderte sich erst nach rund einer halben Stunde. Zum ersten Mal gelang es dem FC, etwas für den Angriff zu tun und das Team kam zu mehreren Eckbällen, die aber nicht besonders gefährlich waren. Im Gegenzug nach einer Ecke entwickelte sich ein gelungener Spielzug der Gastgeber, der mit dem 2:0 (36.), wieder durch Dillinger belohnt wurde.

Nur drei Minuten später der nächste Aussetzer. Bei einem Eckball stand Dominik Danowski völlig alleine am langen Pfosten und konnte völlig unbedrängt zum 3:0 einköpfen. Erst jetzt berappelten sich die Gäste und zeigten mehr Kampfkraft und Willen. Prompt konnte Abdullah Kücük nach einem gelungenen Spielzug das 3:1 erzielen (41.). So ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang ließen es die Gastgeber erst einmal ruhiger angehen. Das Spiel verlagerte sich immer mehr ins Mittelfeld. Königsbrunn übernahm die Spielkontrolle. Eigentlich machten die Gäste jetzt ein gutes Spiel, blieben aber vor dem Tor zu ungefährlich. Fast überraschend schaffte Fabio Blasi in der 70. Minute doch noch den Anschlusstreffer. Das brachte noch einmal Schwung. Das Spiel wurde ruppiger. Es gab ein paar Verletzungspausen und die Königsbrunner Spieler kämpften mit Krämpfen. Der Ausgleichstreffer gelang aber nicht mehr.

Gutes Spiel in der zweiten Halbzeit wird nicht belohnt

Kurz vor Schluss hatte Noel Boric bei einer großen Chance Pech und der Ball ging am Tor vorbei. Kauferings Niklas Neuhaus holte sich kurz vor Abpfiff noch eine Zehnminutenstrafe wegen groben Foulspiels ab. „Wir waren, gerade in der Anfangsphase, in den Zweikämpfen zu weit weg“, analysierte Königsbrunns Trainer David Bulik. „Im Zweikampfverhalten waren wir zu passiv. In der zweiten Halbzeit war es dann wesentlich besser. Der Anschlusstreffer fiel zwar zum richtigen Zeitpunkt, aber leider hat es für den Ausgleich nicht mehr gereicht.“