Der TSV Schwabmünchen und der BHC Köngisbrunn wollen den ersten Sieg im Derby

Schon am zweiten Spieltag der Bezirksoberliga steht das erste Derby der Saison an. Am Samstag empfängt der BHC Königsbrunn um 19:30 Uhr den TSV Schwabmünchen in der Willi-Oppenländer-Halle. Nachdem beide Mannschaften mit Niederlagen in die Saison gestartet sind, verspricht das direkte Aufeinandertreffen Spannung. Der BHC Königsbrunn zählt im Derby auf den Heimvorteil.

Der TSV Schwabmünchen erwartet hitziges Derby

Die Heimelf erwartet mit Schwabmünchen einen ähnlich starker Gegner wie bei der Niederlage in Niederraunau am vergangenen Wochenende. Auch die Gäste mussten ihr erstes Saisonspiel beim Vfl Günzburg II verloren geben – beide Teams stehen also unter Zugzwang und drängen auf die ersten Zähler. Die Mannschaft des BHC hat die Auftaktniederlage analysiert und will gegen schnelle und körperlich starke Schwabmünchner eine kompakte, aggressive Defensive bieten. In der Offensive wurde an der Chancenverwertung gearbeitet um mehr Durchschlagskraft entwickeln zu können. Die Fans dürfen sich daher auf eine intensive Partie mit hohem Tempo und viel Kampfgeist einstellen.

Beim TSV Schwabmünchen stellt man sich auf hochmotivierte Königsbrunner und ein hitziges Auswärtsspiel ein. Für die Menkinger geht es Samstagabend darum die ersten Punkte einzufahren, um sich Selbstvertrauen für die nächsten Wochen zu holen. Die Niederlage in Günzburg wurde in Ruhe analysiert: Es war keine schlechte Vorstellung, aber auch keine besonders überzeugende Leistung der Gelb-Blauen. Die Mannschaft von Marius Astalosch zeigte im Abwehrverbund durchaus eine ordentliche Leistung, ließ im Angriff aber die nötige Konsequenz und Durchschlagskraft vermissen. Das soll sich am kommenden Wochenende ändern.

Am Samstag startet auch der TSV Bobingen mit einer Woche Verspätung in die Bezirksoberligasaison und empfängt um 20 Uhr den TV Gundelfingen in der eigenen Halle. (AZ)