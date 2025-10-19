Warum der EHC Königsbrunn ein perfektes Wochenende erlebt

Der EHC Königsbrunn gewinnt auch sein drittes Punktspiel der Vorrunde gegen den ESV Buchloe mit 4:1 und behält weiterhin eine weiße Weste. Ein dominantes erstes Drittel und auf dem Eis die richtigen Antworten zur richtigen Zeit führen die Brunnenstädter zum verdienten Sieg gegen einen Gegner auf Augenhöhe.

Schon in der ersten Spielminute kam Königsbrunn zum ersten Abschluss, auch wenn beide Teams noch sehr vorsichtig agierten. Dennoch hatten die Brunnenstädter mehr vom Spiel und agierten mit viel Zug zum Tor. In der achten Spielminute konnten die Gastgeber zwar ein erstes Ausrufezeichen setzen, den ersten Treffer markierte aber der EHC nur eine Minute später. Bei einem schnellen Gegenstoß der Königsbrunner konnte der Buchloer Goalie den Schuss von David Kaiser nur prallen lassen, den Rebound netzte dann Niklas Länger per Rückhand ins Tor des ESV. Die Brunnenstädter hatten mehr von der Partie und drängten immer wieder ins gegnerische Drittel, Buchloe hatte noch keinen Zugang zum Spiel. In der 14. Spielminute legte Königsbrunn gleich im ersten Überzahlspiel das 2:0 nach, Marco Sternheimer schob mit viel Übersicht die Scheibe quer zu Niklas Länger. Der zog dann in aller Ruhe ab und zimmerte die Scheibe ins Kreuzeck zum 2:0. Nur zwei Minuten später kam der EHC zur nächsten Top-Chance, zwei Minute vor der Pause hatte Marco Sternheimer den dritten Treffer auf dem Schläger. Bis zur Pause wollte aber kein Treffer mehr fallen.

Im Mittelabschnitt lief es weiterhin für den EHC, in der 23. Spielminute trafen die Brunnenstädter in doppelter Überzahl zum 3:0. Tim Bullnheimer traf per Direktabnahme nach hochpräzisem Anspiel von Marco Sternheimer und ließ die mitgereisten Fans jubeln. Buchloe dachte aber nicht an eine Niederlage, biss sich zurück in die Partie und kam immer wieder mit Tempo ins Drittel der Königsbrunner, die konzentriert verteidigten und kaum gefährliche Abschlüsse zuließen. In der 35. Spielminute hatten die Gastgeber dann die bis dahin größte Chance, der Schuss ging aber nur an die Maske von Stefan Vajs. In der 38. Spielminute war es dann aber doch soweit, bei Vier gegen Vier Feldspielern konnte Michal Telesz sträflich freistehend zum 3:1 verkürzen, was für großen Jubel bei den Buchloer Fans sorgte. Die Freude währte aber nur kurz, denn nur eine Minute später fand Tim Bullnheimer die passende Antwort. In Unterzahl eroberten sich die Brunnenstädter die Scheibe, Marco Sternheimer lief alleine auf den Buchloer Goalie Dave Blaschta zu. Doch statt selbst den Abschluss zu suchen, spielte er die Scheibe zurück auf den mitgelaufenen Tim Bullnheimer, der den Puck dann nur noch einschieben musste und so für den 4:1 Pausenendstand sorgte.

Königsbrunns Trainer lobt das gesamte Team.

Buchloe hatte gleich nach Wiederanpfiff zwei Minuten Überzahlspiel, doch Königsbrunn verteidigte weiterhin konzentriert. In der 45. Spielminute hatten die Brunnenstädter in eigener Überzahl den fünften Treffer auf der Kelle, doch ein Tor wollte nicht fallen. Dafür kassierten die Brunnenstädter im Schlussabschnitt gleich dreimal eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis und mussten gleich im Anschluss mit zwei Spielern auf dem Eis agieren. Doch auch die doppelte Unterzahlsituation konnte der EHC schadlos überstehen. In der 54. Spielminute gab es noch einen Penalty für die Hausherren, nachdem Michal Telesz nur mit einer Notbremse gestoppt werden konnte. Demeed Podrezov vergab aber diese Großchance, die Zeit lief gnadenlos gegen Buchloe. Königsbrunn blieb ruhig und verwaltete die klare Führung bis zum Schlusspfiff, so dass der EHC nach 60 Spielminuten mit 4:1 als Sieger vom Eis ging.

Insgesamt war die Defensive aber gut aufgestellt und ließ nur wenig zu, EHC-Trainer Bobby Linke kann zufrieden sein: „Heute haben wir ein perfektes Auswärtsspiel gemacht. Wir wollten mit vier Reihen agieren, um über 60 Minuten frisch und konzentriert zu bleiben. Das ist uns gut gelungen. Lediglich die Strafzeiten waren mehr als unnötig und haben Buchloe immer wieder einen Hoffnung auf den Anschluss gemacht. Letzten Endes waren wir defensiv sehr kompakt und haben unsere Möglichkeit in der Offensive sehr gut genutzt. Heute kann ich nur das gesamte Team loben, weil Buchloe ein sehr unangenehmer Gegner war, bei dem sicherlich noch einige Mannschaften Federn lassen werden.“ (AZ)

Tore: 0:1 Länger (8.), 0:2 Länger (14.), 0:3 Bullnheimer (23.), 1:3 Telesz (38.), 1:4 Bullnheimer (39.) - Strafminuten: ESV Buchloe 14, EHC Königsbrunn 16 - Zuschauer: 411.