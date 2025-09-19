Ein Derby wird mit Spannung erwartet

Nachdem in der letzten Woche das Lechfeld-Derby zwischen Langerringen und Lagerlechfeld nur ein mageres 1:1 brachte, werden am Sonntag im Match zwischen der SpVgg Lagerlechfeld und dem TSV Bobingen hoffentlich mehr Tore fallen. Die Ausgangslage ist klar. Der Tabellenzweite Bobingen muss gewinnen, um an der Spitze zu bleiben. Und für die Gastgeber gilt es zu Punkten, um nicht weiter im Tabellenkeller festzuhängen. Beiden Teams hilft nur ein Dreier. Es verspricht also, ein spannendes Spiel zu werden. Gästetrainer Dmitrij Peil hatte zuletzt Probleme mit der Breite des Kaders. Das wollte er aber nicht als Entschuldigung anführen. „Wir haben zurzeit nur 14 Spieler im Kader. Das ist natürlich wenig. Aber die, die da sind, geben alles.“ Bei der SpVgg Lagerlechfeld klappt es derzeit mit der Chancenverwertung nicht. So war es auch im Heimspiel gegen Wiggensbach. „Im Training machen die Jungs die Dinger reihenweise rein“, sagte Trainer Daniel Raffler angesichts der Torausbeute seiner Mannschaft. Und auch in Langerringen, beim letztlich gerechten Unentschieden, hätte ein Tor mehr fallen können. Allerdings auf beiden Seiten.

