Wertach X-Run in Schwabmünchen: Das sind die Sieger des Hindernisslaufs

Mehr als 600 Läuferinnen und Läufer nahmen am Wertach X-Run in Schwabmünchen teil. Zunächst ging es für die Profis um die deutsche Meisterschaft. Später kämpften dann die Amateure um Ruhm und Ehre und natürlich auch um die besten Zeiten.

Icon Galerie 145 Bilder Beim Wertach X-Run in Schwabmünchen geht es über Hindernisse und durch den Schlamm. Rund 650 Teilnehmende sind am Start. Die besten Bilder vom Event.

Bei den Profis galt es, 25 Hindernisse zu überwinden. Die Strecke rund um den Luitpoldpark betrug zehn Kilometer. Bei den Männern siegte der Essener Matthias Graute, der knapp 46 Minuten im Dauerregen benötigte. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Martin Schäfer betrug viereinhalb Minuten. Felix Grelak lief als Dritter in knapp 52 Minuten ein. Bester Athlet aus der Region war Sasa Jevtic. Der Mann von Survivalrunning Augsburg benötigte fast genau 53 Minuten und wurde Sechster.

Wertach X-Run: In Schwabmünchen ist einiges geboten

Bei den Frauen dominierte das Augsburger Team. Gleich alle drei Podestplätze gingen an Athletinnen aus der Fuggerstadt. Helena Schuster von der LG Augsburg kam nach genau 54 Minuten ins Ziel und wäre auch bei den Männern - insgesamt 80 Starter- unter die Top-Ten gelaufen. Bei den Frauen waren es 34 Starterinnen bei den Championships. Auf Platz zwei landete Nele Fackelmann, die rund fünfeinhalb Minuten Rückstand auf die Siegerin hatte. Das gute Augsburger Ergebnis vervollständigte Ludmilla Hertle auf Rang drei in 59:47 Minuten. Bei den Juniorinnen, die eine kürzere Distanz zurücklegen mussten, siegte die Niederländerin Hannah Drieszen in 43:22. Beim männlichen nachwuchs siegte Julius Hesse in 40:34 Minuten.

Bei den Amateuren gab es zwei verschiedene Klassen. Über die vollen zehn Kilometer und 20 Hindernisse ging es für die Ultras. Hier siegte Matthias Grob in 57:10 Minuten vor Michael Grube, der Martin Grube auf Platz drei verwies. Alle drei blieben unter einer Stunde. Bei den Frauen blieb lediglich die Tschechin Anna Paap unter einer Stunde in 58:34 Minuten. Zweite wurde Linda Pollner vor der Lokalmatadorin Alex Konitzer vom TSV Schwabmünchen. Deutlich kürzer war die Strecke für die Masters. Hier siegte bei den Männern Alex Knotek vor Oliver Scheidt und dem Belger Ewout Breemersch. Bei den Frauen gewann Katharina Gentgen vor Theresa Bobinger und Verena Binder. Bei den Kids war Moritz Mack nicht zu schlagen. Er siegte vor Tobias Knotek und Ben Czermin. Bei der weiblichen Jugend gewann Eliska Paap vor Leonie Heilrath und Ella Czermin.