Bobinger Pokal-Wahnsinn: Torhüter Fennell trifft doppelt und wird zum Helden

Fußballspiel oder Hollywooddrama? - Am Ende waren sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht sicher. Wieder einmal hat der Pokal seinen speziellen Charme gezeigt. Vor der Partie zwischen dem SV Schwabegg und dem Bezirksligisten mit Aufstiegsambitionen, dem TSV Bobingen, hatten wohl die meisten Experten eine klare Sache erwartet. Doch da wollte das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt nicht mitspielen. Am Ende wurde TSV-Torhüter Janne Fennell zum Pokalhelden, weil er gleich zweimal ins gegnerische Tor traf.

Von Beginn an ärgerte der Kreisligist die Gäste und konnte in der 23. Minute durch Markus Jauernik in Führung gehen. Erst zum Ende der ersten Halbzeit gelang Mauritz Di Santo der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war Bobingen zwar feldüberlegen, die Gastgeber verteidigten aber geschickt und ließen kaum Torchancen zu. In der 82. Minute dann der Schock für Bobingen. Die Restverteidigung stand hoch, als Benedikt Rehm zwei Bobinger Verteidiger stehen ließ und unhaltbar zum 2:1 traf. Damit schien das Match entschieden. Doch was dann kam, hätte in einem Hollywood-Drehbuch nicht spannender beschrieben werden können.

Fußball: Hollywoodreife Szenen im Kreispokal

Bobingen warf alles nach vorn. Auch Torwart Janne Fennell stürmte mit. Doch es kam zu einem Bobinger Ballverlust. Die Gastgeber in Ballbesitz hatten das leere Bobinger Tor vor sich. Anstatt den Ball nach vorn zu spielen und hinterherzulaufen, entschieden sie sich zu einem Pass, bei dem der Abnehmer allerdings im Abseits stand. Nahezu im Gegenzug kam es auf der anderen Seite zu einem Eckball. Die Schwabegger Abwehr konnte zwar abwehren, aber genau vor die Füße des anstürmenden Torhüters. Der zog aus rund elf Metern volley ab und erzielte den Ausgleich (89.). Da es in den Pokalspielen keine Verlängerung gibt, musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und es war wieder Torwart Fennell, der am Ende das Weiterkommen sicherte. Zunächst konnte er den Elfmeter von Samuel Dischler halten. Im Anschluss trat er selbst vom Punkt an und ließ Schwabeggs Torwart Lukas Thoma keine Chance.

Ein Pokalkrimi mit dem glücklichen Ende für Bobingen

Schwabeggs Wolfgang Missenhardt war trotz der Niederlage zufrieden: „Ich bin stolz auf mein Team. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir Bobingen so in Schach halten können. Mit unserer Fünferkette haben wir nichts zugelassen und hatten selber Chancen, von denen wir zwei genutzt haben. Zweimal haben wir spät den Ausgleich hinnehmen müssen. Entscheidend war die Situation, als wir aufs leere Tor spielten und nicht bemerkt haben, dass der Torwart schon draußen war und ins Abseits liefen. Ich hoffe, dass das Spiel nicht zu viel Kraft gekostet hat.“ Bobingens Trainer Dmitrij Peil war nach dem Spiel erleichtert, hatte aber keine direkte Erklärung, warum sich Bobingen so schwergetan hatte: „Wir waren müde im Kopf. Die Spielverlagerung war zu langsam. Eigentlich war alles zu langsam. Nach dem Gegentor wurde es zwar besser, aber wir waren immer noch nicht wir. Erst einmal abhaken und trotzdem ein Lob an die Jungs. Sie haben zwar einige Fehler gemacht, aber solche Spiele muss man erst einmal drehen. Und natürlich war unser Torwart Janne Fennell der absolute Matchwinner.“

Bobingens etatmäßiger Torhüter Laurin Sommer, der in Schwabegg auf der Bank saß, war nach dem Spiel einer der ersten Gratulanten bei Janne Fennell: „Wir haben ausgiebig gefeiert. Zuerst schon in der Kabine und danach ging es in Augsburg weiter.“ Auf seine Heldentaten angesprochen, sagt Fennell: „Sowas habe ich natürlich noch nicht erlebt. Werder als Spieler, noch als Zuschauer. Das war, als würde ein Skript ablaufen.“ Dass er am Ende den entscheidenden Elfmeter geschossen hat, war wohl eine Vorahnung der Mannschaft. „Der Trainer hatte vier Elfmeterschützen festgelegt. Den fünften wählten die Spieler selbst aus. Und so war es der Neuzugang auf der Torwartposition, der den Einzug ins Pokalhalbfinale perfekt machte.

Fennell hat das Fußballspielen in Ulm beim dortigen SSV gelernt und bereits in der U17-Bundesliga Erfahrung gesammelt. Über Illertissen kam er dann, aufgrund des Studiums in Augsburg, zum TSV Bobingen. „Ich habe ein Training mitgemacht und es hat mir super gefallen. Es macht mir großen Spaß, in Bobingen zu spielen. Besonders das Verhältnis zu seinen Mannschaftskollegen und auch zu Stammtorwart Laurin Sommer beschreibt er als „herzlich und sehr gut“. Elfmeter, so sagt er, trainiert er nicht extra. Weder als Torwart noch als Schütze. „Aber vielleicht hat es geholfen, dass ich und meine Kumpel in letzter Zeit bei einigen Elfmeterturnieren mitgemacht haben.“ Zu seinen Qualitäten als Feldspieler sagt er: „Schießen geht ganz gut. Aber schnell laufen und sprinten, da wäre ich als Stürmer ziemlich verloren“, gibt der 20-Jährige zu.