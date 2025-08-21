Icon Menü
Duelle gegen Florian Wirtz: So tickt Hiltenfingens David Schmid

Fußball-Kreisliga

Dieser Hiltenfinger spielte schon gegen Florian Wirtz

David Schmid vom ASV Hiltenfingen blickt auf eine beachtliche Karriere als Jugendspieler zurück und spielte mit namenhaften Spielern zusammen.
Von Kerem Degirmenci
    David Schmid spielte in der Jugend beim FC Augsburg und beim FC Bayern München. Seit vier Jahren läuft er für seinen Heimatverein auf.
    David Schmid spielte in der Jugend beim FC Augsburg und beim FC Bayern München. Seit vier Jahren läuft er für seinen Heimatverein auf. Foto: Tanja Smith

    Hiltenfingen Mit gerade einmal 22 Jahren geht David Schmid, besser bekannt als „Granate“ in seine vierte Saison im Trikot des ASV Hiltenfingen- seinem Heimatverein. In seiner Jugend durchlief er hochkarätige Stationen, unter anderem beim FC Augsburg und dem FC Bayern München, wo er mit einigen namenhaften Talenten zusammenspielte - zu einem davon pflegt er bis heute engen Kontakt. Während er früher vor allem als Sechser oder Achter das Mittelfeld dominierte, ist er inzwischen als Stürmer in einer Doppelspitze oder über die Flügel offensiver positioniert. Seinen Spitznamen „Granate“ erhielt er einst von einem Trainer - und mittlerweile ist er auf dem Platz längst Programm. 

