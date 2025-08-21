Dieser Hiltenfinger spielte schon gegen Florian Wirtz

Hiltenfingen Mit gerade einmal 22 Jahren geht David Schmid, besser bekannt als „Granate“ in seine vierte Saison im Trikot des ASV Hiltenfingen- seinem Heimatverein. In seiner Jugend durchlief er hochkarätige Stationen, unter anderem beim FC Augsburg und dem FC Bayern München, wo er mit einigen namenhaften Talenten zusammenspielte - zu einem davon pflegt er bis heute engen Kontakt. Während er früher vor allem als Sechser oder Achter das Mittelfeld dominierte, ist er inzwischen als Stürmer in einer Doppelspitze oder über die Flügel offensiver positioniert. Seinen Spitznamen „Granate“ erhielt er einst von einem Trainer - und mittlerweile ist er auf dem Platz längst Programm.

