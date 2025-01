Vorrunden-Endspurt für den EHC Königsbrunn

Die Vorrunde der Bayernliga nähert sich dem Ende, nur noch vier Partien stehen auf dem Programm. Für den EHC Königsbrunn geht es nun um das Erreichen einer möglichst guten Platzierung, doch nun stehen erneut zwei schwere Aufgaben an. Am Freitag bekommen es die Brunnenstädter auswärts ab 20 Uhr mit dem EHC Klostersee zu tun, am Sonntag ist der TEV Miesbach ab 18 Uhr zu Gast in der heimischen Pharmpur EISARENA.

Königsbrunns Freitagsgegner bleibt bisher hinter den Erwartungen

Freitagsgegner EHC Klostersee zählte vor der Saison zu den Top-Favoriten, doch aktuell steht die Mannschaft nur auf Rang zwölf. Ende November kam es zu einem ersten Kräftemessen mit Königsbrunn, mit dem besseren Ende für die Brunnenstädter, die die Partie mit 6:3 für sich entscheiden konnten. Nach einigen Niederlagen haben die Grafinger zuletzt wieder einen Sieg eingefahren, der ESC Kempten wurde mit 3:2 nach Hause geschickt. Vor den letzten Spielen der Vorrunde hat sich auch etwas im Kader getan. Neben dem 31-jährigen Nordamerikaner Kevin Walz belegte bisher der 32-jährige Tscheche Marek Haloda die zweite Kontingentspielerstelle. Dieser wurde vergangene Woche freigestellt und am Mittwoch beim TSV Peißenberg als Neuzugang vorgestellt. Für den Defensivspezialisten haben die Grafinger einen Finnen ins Team geholt, ab sofort wird der 28-jährige Ville Saloranta die Offensive verstärken. Noch in der Vorsaison erzielte er für Schongau insgesamt 89 Scorerpunkte, danach wechselte er in die Central European Hockey League zu EG Diez-Limburg. Dort konnte er aber die Erwartungen des Vereins nicht erfüllen und will sich nun wieder in der Bayernliga beweisen.

Der Königsbrunner Coach Bobby Linke kennt die heim- und defensivstarken Grafinger gut und warnt vor dem angeschlagenen Gegner: „Am Freitag erwartet uns eine sehr kompakte und physisch hart spielende Mannschaft. Klostersee hat einen über Jahre beständig gewachsenen Kader und profitiert immer wieder von der tollen Nachwuchsarbeit. Es wird wichtig sein, das physische Spiel anzunehmen und einen Weg zu finden, um gute Chancen herauszuspielen. Mit Lukas Steinhauer steht einer der besten Schlussmänner der Liga zwischen den Pfosten. Es wird ein harter Fight werden, da es für Grafing noch um eine Platzierung für die Pre-Play-offs geht und die Jungs alles für einen Sieg tun werden.“

Königsbrunn will Zweiter werden

Mit dem TEV Miesbach hat der EHC Königsbrunn noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel bei den Oberbayern setzte es eine denkbar knappe 2:3-Niederlage, die hochklassiger Partie auf Augenhöhe war bis zum Abpfiff hart umkämpft. Der TEV belegt aktuell den fünften Tabellenrang und konnte die letzten beiden Auswärtsspiele für sich entscheiden. In Amberg gewann Miesbach mit 4:0 und in Kempten mit 4:3. In der eigenen Eishalle verlor der TEV zuletzt mit 2:3. Gegen Königsbrunn will die Mannschaft erneut punkten, denn der Platz für die Play-offs ist noch nicht sicher. Im schlimmsten Fall droht Miesbach die Abstiegsrunde, doch daran glaubt Bobby Linke nicht: „Der TEV hat sich unter dem neuen Trainer defensiv stabilisiert, die Tendenz zeigt trotz des Ausrutschers gegen Dingolfing klar nach oben. Der Kader ist gespickt mit exzellenten Spielern und es wird jede Menge Defensivarbeit auf uns zu kommen.“

Für den EHC Königsbrunn lief es zuletzt nach Wunsch, gegen Geretsried und Waldkraiburg holte der Verein sechs Punkte und ist damit für die Play-offs qualifiziert. Die Brunnenstädter stehen nur noch einen Punkt hinter dem aktuellen Tabellenzweiten und wollen sich vor Ende der Vorrunde hinter dem Spitzenreiter Erding positionieren. Coach Bobby Linke sagt: „Nach dem etwas überraschenden, aber sehr erfreulichen Sechs-Punkte-Wochenende wollen wir natürlich den Kampf um Platz zwei weiter annehmen. Mit der taktischen Disziplin wie gegen Waldkraiburg, sowie hoffentlich einem etwas tieferen Kader, wollen wir am Wochenende möglichst viele Punkte für den Zielspurt holen. Denn auch Ulm sitzt uns im Nacken und möchte uns bestimmt noch von Platz drei verdrängen.“ (AZ)