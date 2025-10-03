SG Schwabmünchen/Wehringen ist schwäbischer Meister

Nach dem Erfolg im Frühjahr auf Landesebene, gab es für die Menkinger Männer nun auch den Schwäbischen Mannschaftsmeister-Titel. Nachdem in den letzten Jahren über die Mittelstrecken immer eine Notbesetzung an den Start gehen musste, aus Mangel an Läufern, ist der TSV Schwabmünchen in dieser Saison eine Startgemeinschaft mit der Laufgemeinschaft Wehringen eingegangen. Und diese Kooperation hat mehr als gefruchtet. Dank der Wehringer Unterstützung von Noah Cais (800m und 5000m), Florian Paulin (800m) und Manuel Hein (5000m) sammelte das Team fleißig Punkte und legte einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg auf die Bahn.

Der erste gemeinsame Titel für die Startgemeinschaft

Nachdem das Hochsprung-Duo Daniel Labermeier und Simon Ritschel bereits zu Beginn die Startgemeinschaft Schwabmünchen/Wehringen in Führung gebracht hatten, sorgte die 4x100-Meter-Staffel mit Markus Preißinger, Tristan Emig, Basti Randelzofer und Jonas Kell für den Führungsausbau. Die 800-Meter-Läufer und auch die 100-Meter-Sprinter Tristan Emig und Noah Kell ließen den Vorsprung weiter anwachsen. Stefan Ritschel lieferte in den Würfen ebenfalls Punkte und nachdem auch die 400 Meter- und Weitsprung-Wertung an die Startgemeinschaft ging, war ihr der Sieg im abschließenden 5000-Meter-Rennen eigentlich nicht mehr zu nehmen, wohlwissend, dass mit der Wehringer Unterstützung der bisherige Schwabmünchner Schwachpunkt diesmal enorm gut besetzt war. Und so kamen Noah Cais und Manuel Hein sogar als Erster und Zweiter ins Ziel, was das Punktepolster sogar noch weiter vergrößerte. Somit holte sich die Startgemeinschaft Schwabmünchen/ Wehringen erstmals gemeinsam den Schwäbischen Mannschaftsmeistertitel.

Bei den Damen ging der TSV ohne Verstärkung aus Wehringen an den Start. Nachdem im Team einige Athletinnen verhindert waren, startet nur ein Rumpfteam mit Sabine und Marina Labermeier, Miriam Dreher, Pia Scheuermann und Katha Saule. Diese verletzte sich bei der Staffel leider, schleppte sich aber noch für die Punkte ins Ziel. Über 800 Meter konnte Saule aber leider nicht mehr an den Start gehen, womit dort wichtige Punkte verloren gingen. Ursprünglich lag das Menkinger Quintett nach fünf von sieben Disziplinen wie die Herren auf Rang eins, rutschte nach den 800 Metern auf Rang fünf, den das Team im Weitsprung dann verteidigen konnte. (AZ)