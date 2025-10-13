Königsbrunn hält den Erwartungen stand

In Pfaffenhofen holt sich der EHC Königsbrunn den ersten Sieg zum Saisonstart, am Ende gewinnen die Brunnenstädter mit 8:4 bei den EisHogs. Damit wird der EHC seiner Favoritenrolle gerecht und holt sich verdiente drei Punkte zum Saisonstart. Besonders das zweite Drittel hatte es in sich.

Sowohl Pfaffenhofen als auch der EHC gingen zunächst keine unnötigen Risiken ein. Doch Königsbrunn erarbeitete sich mehr Spielanteile und setzte sich immer wieder im gegnerischen Drittel fest. Den ersten Treffer markierte der EHC dann in der vierten Spielminute. Nach Anspiel von Marco Sternheimer auf den freistehenden Stefan Rodrigues setzte dieser sich gegen die gegnerische Defensive durch. Nachdem der Pfaffenhofener Goalie schon auf den Knien war, schob der Königsbrunner Angreifer die Scheibe am Schoner des Tormanns zum 1:0 vorbei. Nur zwei Minuten später rettete der Pfosten die Gastgeber vor dem 2:0, der EHC hatte Zugriff zum Spiel und erarbeitete sich immer wieder gute Chancen. In der neunten Minute legte der EHC das 2:0 nach. Mit Ablauf einer Strafe gegen die EisHogs bediente Hayden Trupp den links freistehenden Stefan Rodrigues, der dann per Direktabnahme das Tor erzielte. Sein Schuss wurde noch von einem gegnerischen Spieler abgefälscht und machte es dem eigenen Goalie unmöglich, die Scheibe abzuwehren. Der EHC hatte deutlich mehr von der Partie und traf dann in der 19. Spielminute per Shorthander zum 3:0. Marco Sternheimer nutzte den Fehler des gegnerischen Goalies, der hinter seinem Tor die Scheibe vertendelte, eroberte sich den Puck und netzte zum hochverdienten Drittelendstand ein.

Königsbrunn überzeugt in turbulentem Mittelabschnitt zunächst

Im Mittelabschnitt agierte der EHC weiterhin druckvoll, in der 21. Spielminute hatte Königsbrunn Überzahl und ließ die Scheibe laufen, Dominic Erdt wagte einen Schlagschuss, den Peter Brückner zum 4:0 abfälschte. Noch in derselben Spielminute wurde den Gastgebern ein Penalty zugesprochen, doch der Puck traf nur das Gestänge. Der EHC war dafür gnadenlos effektiv, in der 24. Spielminute spielten sich die Königsbrunner wieder im gegnerischen Drittel fest. Dominic Erdt legte von der linken Seite auf Niklas Länger auf, der per Direktabnahme die Scheibe zum 5:0 ins Tor zimmerte. Doch Pfaffenhofen steckte nicht auf und verkürzte in der 29. Spielminute in Überzahl zum 5:1. Die Freude über den ersten Treffer währte aber nur kurz, denn in der 32. Spielminute legte Luca Kinzel in Überzahl das 6:1 nach. In der 37. Spielminute traf dann Peter Brückner, er konnte einen Rebound nutzen und netzte zum 7:1 ein. Doch statt das Ergebnis mit in die Pause zu nehmen, mussten die Königsbrunner noch zwei Tore hinnehmen. Das 7:2 resultierte aus einem Scheibenverlust in der neutralen Zone, das 7:3 nur Sekunden vor der Pause nachdem der EHC noch in der Offensivbewegung war und sich auskontern ließ. Das Gesicht des Königsbrunner Trainers sprach nach diesen Schnitzern Bände, ehe es ein letztes Mal in die Kabinen ging.

Nachdem es im mittleren Abschnitt für beide Mannschaften Strafen hagelte, verlief der Schlussabschnitt ruhiger. Der EHC drängte nicht mehr so oft ins gegnerische Drittel, mit vier Toren Vorsprung konnten die Brunnenstädter das Ergebnis aber auch gut verwalten. In der 52. Spielminute durfte sich Tim Bullnheimer in die Liste der Torschützen eintragen. Mit dem 8:3 erzielte er auch das Tor des Tages, nach Anspiel von Stefan Rodrigues hämmerte er den Puck direkt aus der Luft ins gegnerische Tor. Ein Treffer, den man nicht alle Tage sieht. Die EisHogs konnten vor Abpfiff in Überzahl noch das 8:4 erzielen, am Ende siegten die Brunnenstädter verdient in ihrem ersten Punktspiel.

Königsbrunns Trainer ist nicht ganz zufrieden

EHC-Coach Bobby nimmt die ersten Punkte gerne mit, war aber nicht immer zufrieden mit der gezeigten Leistung: „Die Mannschaft hat sich mit zwei frühen Toren belohnt, das erste Drittel war sehr solide von uns. Im zweiten Abschnitt haben wir das zunächst konsequent weitergespielt, man hat dann aber schon gemerkt, dass nicht mehr alle 100% bei der Sache waren. Die zwei Gegentreffer vor der Pause waren komplett unnötig. Durch die dummen Fouls laden wir den Gegner immer wieder ein, gefährlich vor unser Tor zu kommen. Genau daran und an unserem Defensivverhalten gilt es weiter zu arbeiten. Diese Woche müssen wir unbedingt besser trainieren als zuletzt.“ (AZ)

Tore: 0:1 Rodrigues (4.), 0:2 Rodrigues (7.), 0:3 Sternheimer (19.), 0:4 Brückner (21.), 0:5 Länger (24.), 1:5 K, Hätinen (29.), 1:6 Kinzel (32.), 1:7 Brückner (37.), 2:7 Tlacil (38.), 3:7 Vrana (40.), 3:8 Bullnheimer (52.), 4:8 Tlacil (56.) - Strafminuten: EC Pfaffenhofen 20, EHC Königsbrunn 22 - Zuschauer: 150