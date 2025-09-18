EHC Königsbrunn: Härtetest und ein Neuer

Am Samstag startet der EHC Königsbrunn mit großem Rahmenprogramm und einem Vorbereitungsspiel gegen die „Sharks“ des ESC Kempten in die neue Saison. Ab 13 Uhr wird auf der Freieisfläche der Pharmpur EISARENA mit Musik und Grillen der Saisonstart gefeiert. Kurz vor Spielbeginn um 15 Uhr präsentieren die beiden Interpreten vom „Duo Grenzenlos“ die neue Vereinshymne, ehe es zur ersten Vorbereitungspartie der Königsbrunner gegen den Ligakonkurrenten aus Kempten kommt. Mit einem sorgfältig ergänzten Kader sind die Sharks ein heißer Favorit auf die ersten Plätze in der Bayernliga, am Samstag wollen die Allgäuer gegen den EHC den Sieg holen.

Beim EHC Königsbrunn wird in der Partie neben Headcoach Bobby Linke Max Dropmann sein Debut als Co-Trainer geben. In der letzten Saison wechselte er während der Play-offs nach Königsbrunn, wo er in der Defensive aushalf und mit dem EHC ins Finale einzog. Danach beendete er seine Karriere als Spieler und steht nun den Königsbrunnern mit all seiner Expertise hinter der Bande zur Verfügung. In der Partie wird auch ein gebürtiger Augsburger als Gastspieler für Königsbrunn auflaufen. Der 24-jährige Verteidiger Niklas Längler spielte zuletzt in der DEL2 für die Blue Devils Weiden und kam in 53 Partien zum Einsatz, hat aber auch schon 113 Einsätze in der DEL für die Augsburger Panther absolviert. (AZ)