Deutsch-Amerikaner kommt: EHC Königsbrunn verstärkt sich

Schon im nächsten Monat startet der Bayernligist EHC Königsbrunn in die Testspielphase. Nun gab der Verein bekannt, einen weiteren Spieler verpflichtet zu haben.

Mit dem 27-jährigen Clay Ellerbrock wechselt ein Angreifer zu den Brunnenstädtern, der seit zwei Jahren in der Bayernliga Erfahrung sammeln konnte. Zuvor war er vier Jahre in der NCAA III für die Universität von Massachusetts in Dartmouth aktiv. 2023 wechselte der in South Carolina geborene Deutschamerikaner zunächst nach Kempten, wo der Königsbrunner Team-Manager Sven Rampf ein erstes Mal auf ihn aufmerksam wurde: „In Kempten war er zwar noch nicht so effektiv, spätestens in Schongau hat er aber gezeigt, was er kann. Viele Tore, Assists und gute Partien sprechen für ihn. Er ist läuferisch top und sehr willensstark, weil er immer vollen Einsatz zeigt und jedes Spiel gewinnen will. Mit Anton Egle stürmte er dann in der letzten Saison in Schongau, die beiden sind Best Buddies. So kam dann auch der Kontakt zu Clay zustande. Dieses Jahr wollte er den Sprung in die Oberliga schaffen, aber leider hat es sich anders für ihn ergeben. Wir haben dann Kontakt zu ihm aufgenommen, ich hatte einige gute Gespräche mit Clay.“

Als einsatzfreudiger Kämpfer passt Clay Ellerbrock dann auch ins Konzept von EHC-Coach Bobby Linke, der sich schon auf die kommende Saison mit dem sehr gut ausgebildeten Stürmer freut :„Mit Clay bekommen wir einen hart arbeitenden Spieler, der sich in der Liga zwei Jahre bewiesen hat. Ich habe viel Positives über ihn und seinen Charakter gehört. Es wird spannend werden, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Ich bin mir sehr sicher, dass er unser Team bereichern wird.“ (AZ)